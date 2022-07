„Der Countdown läuft“: Florian Silbereisen voller Vorfreude - im Juli stehen gleich drei Shows an

Er freut sich auf die drei anstehenden Konzerte: Florian Silbereisen kündigte die kommenden Juli-Shows an. (Fotomontage) © Instagram/Florian Silbereisen

Er freut sich auf die drei anstehenden Konzerte: Florian Silbereisen kündigte die kommenden Juli-Shows an. Der Schlagerstar verkündete, dass der Countdown laufen würde.

Oberösterreich – Riesige Vorfreude auf die bevorstehenden Konzerte im Juli: Florian Silbereisen (40) kündigte gegenüber seinen Followern an, dass er in diesem Monat drei Shows präsentieren wird.



Der „Wir tun es nochmal“-Hitmacher erzählte im Rahmen einer Videoankündigung auf Instagram, dass er es kaum erwarten könne, die drei Juli-Shows „Die große Schlagerstrandparty“, „Die Schlager des Sommers – Die Märchenschloss-Nacht“ und „Das große Schlagercomeback“ zu moderieren. Der Schlagestar verkündete voller Vorfreude: „Seid Ihr auch live vor Ort mit dabei? Am 9. Juli: DIE GROSSE SCHLAGERSTRANDPARTY.2022 im Amphitheater Gelsenkirchen. Am 15. Juli: DIE SCHLAGER DES SOMMERS – DIE MÄRCHENSCHLOSS-NACHT in Klaffenbach bei Chemnitz. Am 23. Juli: DAS GROSSE SCHLAGERCOMEBACK.2022 in der Glashalle der Leipziger Messe.“ Tickets für die kommenden Veranstaltungen können die Schlagerfans über „eventim.de“ erhalten.

Florian Silbereisen: Vorfreude auf anstehende Juli-Shows

Florian Silbereisen fügte hinzu, dass es schon an diesem Samstag (9. Juli) soweit sei und er das erste der drei angekündigten Konzerte im Juli präsentieren würde. „Der Countdown läuft. Am nächsten Samstag ist es so weit. Dann darf ich im Amphitheater in Gelsenkirchen ‚Die große Schlagerstrandparty 2022‘ präsentieren“, erzählte er begeistert. Der Schlagersänger enthüllte auch, welche Stars unter anderem bei dem besonderen Event mit dabei sein werden und verriet: „Mit Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale und vielen, vielen weiteren Stars.“

