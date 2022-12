Florian Silbereisen von Liebesduett gerührt: Erster Auftritt von Oli P. und Pauline nach Tumor-OP

Beim Adventssingen sorgten Oli P. und seine Pauline für einen ergreifenden Moment. Zwei Jahre nach der Hirn-OP können sie endlich zusammen auf der Bühne stehen.

Suhl – Florian Silbereisen (41) lud am Wochenende zum großen Adventssingen ein, bei dem Vereine, Gruppen und Chöre zusammen mit prominenten Musikern die beliebtesten Weihnachtssongs performten. Ein Auftritt rührte den Moderator ganz besonders: Das Duett von Oli P. (44) und seiner Frau Pauline (35). „Jetzt geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Denn endlich stehen sie gemeinsam auf der Bühne“, sagte Silbereisen das Paar am Montagabend an. Bereits vor zwei Jahren hatten sie einen gemeinsamen Auftritt bei Silbereisen geplant – dann änderte sich das Leben der beiden allerdings schlagartig. Die 35-Jährige musste sich 2020 wegen eines golfballgroßen Tumors einer Hirn-OP unterziehen.

Die Diagnose hatte Pauline bereits seit 13 Jahren – eine Operation war aber bis dahin nicht notwendig, denn der Tumor blieb konstant groß. Im August 2019 dann die Schocknachricht: Der Tumor ist gewachsen und muss operiert werden. „Im März 2020 stand die Welt still“, erinnerte sich ihr Mann Oliver Petszokat anlässlich des Welthirntumortages im Juni 2022 an die schwere Zeit. „Ich wusste nicht, in was für einem Zustand ich meine Frau nach ihrer Hirntumor-OP vorfinden werde. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir seitdem fühlen und durchmachen“, lauten die ergreifenden Worte des 44-Jährigen via Instagram.

Weihnachtswunder: Oli P. und seine Pauline singen Hand in Hand „Kleine Taschenlampe brenn“

In dem Jahr der OP musste der GZSZ-Star somit ohne seine Pauline auf die Bühne treten – die 35-Jährige traute sich einen Auftritt noch nicht zu. In diesem Jahr ist das anders: „Alle singen Weihnachten – Das große Adventssingen 2022“ (ARD) sollte für das Paar nun neue Zeiten einläuten. Es liegen schwere Jahre hinter den beiden und umso bewegender war es, sie nun Hand in Hand „Kleine Taschenlampe brenn“ performen zu sehen. Immer wieder schauen sich die zwei verliebt an und sorgen mit ihrem Auftritt für ihr ganz eigenes kleines, großes Weihnachtswunder.

„Wir haben damals gesagt, sobald es geht, machen wir es. Und dass es hier und heute sein kann, macht uns beide einfach nur glücklich“, beschreibt Oli P. den ergreifenden Moment, gemeinsam auf der Bühne zu stehen, der bei Flori und sicherlich bei etlichen Zuschauern vor dem Fernseher unter die Haut ging.