„Ich bin glücklich!“: Schlagerstar Beatrice Egli heizt Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen weiter an

Von: Volker Reinert

Beatrice Egli und Florian Silbereisen scheinen sich sehr nahezustehen. Seit Monaten halten sich Liebesgerüchte über die Schlagerstars. Nun schwärmte die Sängerin erneut über den Entertainer.

Köln – Gibt es bald das nächste Super-Schlager-Traumpaar? Es wäre zumindest die Sensation im Schlagerkosmos. Schon vor geraumer Zeit wurden Liebesgerüchte zwischen Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (42) heiß diskutiert. Nun äußerte sich die einstige DSDS-Gewinnerin erneut über den Entertainer und lässt Fans aufhorchen.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Sängerin heizt Gerüchte um Liebesbeziehung weiter ein

Seit Monaten halten sich die Liebesgerüchte um die zwei Schlagerstars. Vor allem seit dem Musikspektakel „Schlagerbooom Open Air“ am 1. Juli 2023 in Kitzbühel halten sich diese hartnäckig. Als Gastgeber Florian Silbereisen die Schweizer Sängerin interviewte, spielten beide auf die wilden Spekulationen an.

So überschüttete der 42-Jährige Beatrice Egli mit Komplimenten: „Beatrice, ich muss dir sagen: Du siehst so ausgeglichen aus. Du bist in deiner Balance und du siehst toll aus“. Wie aus der Pistole geschossen, antworte die Sängerin kokett mit einem Augenzwinkern: „Hat man dir auch gesagt, dass ich die Balance verliere, ab und zu? Wegen dir?“.

Gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Bevor Beatrice Egli bei DSDS gewonnen hat und ihre Schlagerkarriere Fahrt aufnahm, machte die Schweizerin eine Friseurausbildung und hat diese auf erfolgreich abgeschlossen. Ganz nach Plan lief es für sie allerdings nicht immer. Einem Kunden schnitt Beatrice Egli einmal sogar ins Ohr.

Beatrice Egli äußert sich bei ProSieben im Interview über Florian Silbereisen und heizt Gerüchteküche an

In einem Interview in der ProSieben-Nachmittagssendung „taff“ befeuerte Egli erneut die Gerüchteküche: „Wir waren eigentlich die ganze Pandemiezeit komplett vereint. Da kein Publikum möglich war in seiner Show, war ich seine Co-Moderatorin und wir sind durch all diese Sendungen zusammen durch.“

Es wäre die Schlager-Sensation! Zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli laufen wilde Spekulationen um eine mögliche Liebesbeziehung. Die Sängerin heizte die Gerüchteküche nun erneut in einem Interview an. © IMAGO / Daniel Scharinger & IMAGO / Christian Schroedter

Weiter erzählte sie, dass sie derzeit mehr als glücklich ist: „Ich glaube unsere Blicke sagen sehr viel. Ich bin glücklich!“. Eine konkrete Antwort, ob die beiden ein Paar seien, blieb allerdings weiterhin aus. Beruflich sieht es für Beatrice Egli jedenfalls äußerst erfolgreich aus. Nach dem immensen Quoten-Erfolg wird ihre „Beatrice Egli Show“ in der ARD weiterhin fortgesetzt. Verwendete Quellen: „taff“ (ProSieben)