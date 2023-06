Florian Silbereisen „ist kein Schauspieler“: „Dr. Stefan Frank“-Star zieht über Traumschiff-Kapitän her

Von: Elena Rothammer

Florian Silbereisen ist seit 2019 als Kapitän Max Parger im ZDF-Traumschiff zu sehen. „Dr. Stefan Frank“-Star Sigmar Solbach ist das jedoch ein Dorn im Auge.

München - Sascha Hehn (68), Siegfried Rauch (85, † 2018),, Heinz Weiss (89, † 2010), Günter König (71, † 1998) – sie alle steuerten bereits „Das Traumschiff“ und trugen zum Erfolg der Kult-Filmreihe im ZDF bei. Im Dezember 2019 übernahm dann Schlagerstar Florian Silbereisen (41) das Steuer – sehr zum Missfallen von Sigmar Solbach (76), der als „Dr. Stefan Frank“ selbst zum TV-Kult wurde.

Harte Worte von Sigmar Solbach: „Silbereisen ist ein Quotenkind“

Dreht er nicht für das ZDF-Traumschiff, moderiert Florian Silbereisens seine XXL-Shows, wie demnächst den „Schlagerboom Open Air“. Obwohl der Sänger regelmäßig ein Millionenpublikum unterhält, ist er jedoch kein ausgebildeter Schauspieler. Genau aus diesem Grund will Sigmar Solbach ihn nicht in der Rolle des „Das Traumschiff“-Kapitäns sehen. Im Interview mit Revue Heute fand der einstige „Dr. Stefan Frank“-Hauptdarsteller klare Worte: „Jeder sollte bei seinen Leisten bleiben. Und Silbereisen ist vielleicht ein guter Entertainer und guter Mensch. Aber er ist kein Schauspieler.“

Den Grund, weshalb der Musiker dennoch als Kapitän gecastet wurde, glaubt Solbach ebenfalls zu kennen: „Das ist mal wieder so ein typisches Nach-der-Quote-schielen. Man verspricht sich davon, dass diejenigen, die seine Schlagersendungen gucken, ihn auch als ‚Traumschiff‘-Kapitän sehen wollen. Silbereisen ist ein Quotenkind, auch beim ‚Traumschiff‘. Das finde ich nicht gut. So was hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht nötig“, wetterte der Schauspieler.

„Interessiert mich nicht“: Sigmar Solbach guckt „Das Traumschiff“ gar nicht

Dabei konnte sich Sigmar Solbach noch gar kein Urteil aus erster Hand bilden. Florian Silbereisen hat er in seiner „Das Traumschiff“-Rolle nie gesehen. „Nein, das interessiert mich nicht“, meinte der einstige TV-Arzt nur knapp. Stattdessen scheint er den alten Zeiten nachzutrauern. „Ich habe noch die Zeit erlebt, als Fernsehen noch toll gemacht wurde, als es noch um die Sache an sich ging“, merkte der 76-Jährige an.

Seit 2019 spielt Florian Silbereisen den „Traumschiff“-Kapitän Max Parger. „Dr. Stefan Frank“-Star Sigmar Solbach findet das ganz und gar nicht gut. © IMAGO / Eventpress & ZDF / Dirk Bartling

Zwar gilt „Das Traumschiff“ als absoluter Quoten-Garant für das ZDF, doch hin und wieder muss sich die Kult-Filmreihe auch geschlagen geben. Die Neujahrsfolge des ZDF-Traumschiffs mit Florian Silbereisen zog im Januar den Kürzeren im Quoten-Duell gegen den „Tatort“. Verwendete Quellen: Revue Heute