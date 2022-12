Das sind die Gäste bei Florian Silbereisens „Weihnachtssingen“

Auch Lucas Cordalis und die Katze sind bei Florian Silbereisen zu Gast. © Imago

Zum großen Adventsfestsingen darf wieder die hochrangige Schlager-Prominenz erwartet werden - wie man es eben vom Showmaster Florian Silbereisen kennt.

Suhl – Florian Silbereisen (41) zieht noch eine Weihnachtsshow aus dem Ärmel. Nachdem sich die deutsche Schlager-Prominenz bereits beim alljährlichen „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (ARD) versammelt hat, legt der Sender noch einmal nach und stellt den Silbereisen noch einmal in vorweihnachtlicher Stimmung auf die Bühne. Diesmal zum gemeinsamen Singen und Einstimmen auf die Feiertage, denn zum Start in die Weihnachtswoche begrüßt Florian Silbereisen zu „Alle singen Weihnachten – das große Adventsfestsingen 2022“ (ARD).

Hier wird aber nicht nur die Crème de la Crème der Schlagerwelt die schönsten Weihnachtssongs anstimmen. „Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland singen gemeinsam mit den Stars“, heißt es in der Ankündigung vom Sender, der auch einige prominente Gäste enthüllte. Für Florian Silbereisen könnte hier wohl kaum eine Überraschung dabei sein, denn der Showmaster ist es schon lange gewohnt, mit den erfolgreichsten deutschen Künstlern auf der Bühne zu stehen.

Florian Silbereisen übernimmt für Helene Fischer

Beim diesjährigen „Alle singen Weihnachten“ am 19. Dezember werden DJ Ötzi, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Ella Ehrlich, Ross Antony, Thomas Anders, „die Prinzen“ und die „Kelly Family“ dabei sein. Und wer sich dann noch nicht in Weihnachtsstimmung geträllert hat, hat noch eine Chance, denn am 23. Und 24. Dezember senden MDR und SWR eine Wiederholung der Show. Vielleicht schafft es Silbereisen mit der Show aus seinem aktuellen Quotentief herauszukriechen.

Sonst war es seine Ex-Freundin, die an Weihnachten die guten Einschaltquoten einheimste. Von 2013 bis 2019 wurde die „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtstag zur Tradition im TV. Die Schlagerqueen performte mit großen deutschen und internationalen Stars auf der Bühne und war so ein Quoten-Garant für den Sender ZDF. Für dieses Jahr wurde die Show zum dritten Mal abgesagt - seit der Pandemie müssen Fans an Weihnachten ohne Helene Fischer (38) auskommen. Und nach aktuellem Kenntnisstand wird die „Atemlos“-Künstlerin wohl auch nicht beim Adventfestsingen ihres Ex dabei sein.