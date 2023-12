Florian Silbereisen nimmt Abschied von TV-Legende Gunther Emmerlich

Von: Elena Rothammer

Gunther Emmerlich ist überraschend gestorben. Damit trauert Deutschland um eine der großen TV-Ikonen. Auch Schlagerstar Florian Silbereisen zeigt sich betroffen.

Mondsee – Am Dienstagmorgen (19. Dezember) verstarb Gunther Emmerlich im Alter von 79 Jahren unerwartet. Als Ursache gibt sein Management Herzversagen an. Deutschland verliert mit dem Opernsänger und Entertainer eine seiner TV-Legenden. Fans und Weggefährten sind in großer Trauer – darunter auch Schlagerstar Florian Silbereisen (42).

„Feiner und kluger Mensch“: Schlagerstar Florian Silbereisen trauert um Gunther Emmerlich

Florian Silbereisens und Gunther Emmerlichs Wege haben sich an vielen Stellen gekreuzt. Gemeinsam standen sie etwa bei „Die Krone der Volksmusik“ auf der Bühne. In einem Instagram-Post erinnert sich der Schlagersänger aber an einen anderen gemeinsamen Abend und nimmt Abschied.

„Nach der ‚Goldenen Henne‘ habe ich noch lange mit ihm und Nastassja Kinski zusammengesessen. Wir haben überlegt, was wir mal wieder machen könnten“, schreibt Florian Silbereisen in seiner Instagram-Story. Gemeinsame Projekte wird es nun aber nie wieder geben. Was bleibt, ist die Erinnerung. „Ich denke gerne zurück an einen sehr, sehr feinen und klugen Menschen!“, betont der 42-Jährige.

Kurz vor seinem Tod: Gunther Emmerlich war noch in Talkshow zu Gast

Nur wenige Tage vor seinem Tod war Gunther Emmerlich noch im MDR in der Talkshow „Riverboat“ zu sehen. Am Freitag (15. Dezember) saß er unter anderem mit Kim Fisher (54) und Wolfgang Lippert (71) zusammen. Dabei hatte der Entertainer noch berichtet, wie sehr er sich auf die Feiertage freue und dass er auch schon manchmal in die Rolle des Weihnachtsmannes geschlüpft sei.

Florian Silbereisen meldete sich schon vor wenigen Monaten mit emotionalen Worten im Netz – ebenfalls, um einer großen Persönlichkeit zu gedenken. Florian Silbereisen trauerte um Eiskunstlauf-Ikone Jutta Müller. Verwendete Quellen: Instagram