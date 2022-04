Florian Silbereisen reißt Witz über Glatze von Oli P. - Er nimmt‘s mit Humor

Von: Lisa Klugmayer

Beim Tourauftakt vom Schlagerfest.XXL macht sich Florian Silbereisen vor tausenden Fans über das fehlende Deckhaar von Oli P. lustig. Der „Flugzeuge in meinen Bauch“-Sänger beweist allerdings Humor und lacht über sich selbst. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Christian Schroedter

Beim Tourauftakt vom Schlagerfest.XXL macht sich Florian Silbereisen vor tausenden Fans über das fehlende Deckhaar von Oli P. lustig. Der „Flugzeuge in meinen Bauch“-Sänger beweist allerdings Humor. Sowohl er als auch das Publikum mussten herzhaft lachen.

Riesa - Am 26. April war es endlich so weit: Das Schlagerfest XXL mit Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) zieht wieder durch Deutschland. Mit dabei waren unter anderem auch Ramon Roselly, Thomas Anders oder Oli P. Der musste beim Tourauftakt in Riesa einen fiesen Glatzen-Witz über sich ergehen lassen, musste dann aber selbst über den Spruch von Florian Silbereisen lachen.

Die Halle war voll, die Stimmung ausgelassen und die Gästeliste hochkarätig. So sangen Gastgeber Florian Silbereisen, Ramon Rosselly und Oli P. (Die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) beispielsweise den Udo Jürgens Hit „Griechischer Wein“. Das Publikum war schon nach den ersten Tönen begeistert von dem Trio und klatschte begeistert mit.

Für besonders laute Lacher sorgte allerdings Florian Silbereisen - auf Kosten von Oli P. Gemeinsam stimmten sie die zweite Strophe an und sagen: „Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar“. Dabei fuhr sich Oli P. selbstironisch über seine Glatze. „Das war mal Oli, das war mal“, scherzte Florian Silbereisen und zeigte auf Olis Kopf.

Glatze, na und? Oli P. kann über sich selber lachen - Fans feiern Florian Silbereisen für den lustigen Spruch

Doch weder Oli P. noch das Publikum nahm Flori diesen Spruch übel - ganz im Gegenteil. Oli und Ramon grinsten sich an und die Schlagerfans lachten lauthals. Den lustigen Moment hat ein Konzertbesucher aufgenommen und im Netz für die Ewigkeit festgehalten.

Florian Silbereisen, Ramon Roselly und Oli P. singen „Griechischer Wein“ beim Schlagerfest.XXL in Riesa. Fans feiern das Trio, wie die Kommentare zeigen (Fotomontage) © Instagram/oli.p_support

Darunter findet man Kommentare wie „Vor allem Floris Kommentar wegen dem Haar, herrlich“, „Mega cool“ oder „Udo Jürgens geht immer“. Oli P. selbst hat den Clip sogar in seiner Instagram-Story gepostet - es gibt also kein böses Blut zwischen ihm und Florian Silbereisen.

Mit dabei war übrigens auch Matthias Reim - allerdings ohne Christin Stark. Die Schlagersängerin hatte sich zwar vorgenommen, auch nach der Geburt ihrer Tochter weiterhin Konzerte zu geben, muss jetzt aber zurückrudern. Christin Stark hat all ihre Auftritte beim Schlagerfest XL abgesagt, wie der Konzertveranstalter nun mitteilt. Verwendete Quellen: Instagram/oli.p_support