„Käffchen, frische Luft, paar Liegestütze“: Florian Silbereisen enthüllt seine Konzertvorbereitungen

Von: Jonas Erbas

Derzeit befindet sich Florian Silbereisen auf der Schlagerfest.XXL-Tour – und offenbart, wie er sich vor einer Show auf das Konzert vorbereitet (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Florian Silbereisen

Auf der Schlagerfest.XXL-Tour spielt Florian Silbereisen an der Seite prominenter Kollegen derzeit etliche Konzerte in ganz Deutschland. Doch was macht der Volksmusiker eigentlich kurz vor den Shows? Bei Instagram teilt der 40-Jährige nun Einblicke in sein persönliches Tourleben.

Hamburg - Lange mussten sich die Fans gedulden, nun steht Florian Silbereisen gemeinsam mit Matthias Reim, Jürgen Drews (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) oder Ross Antony bei der Schlagerfest.XXL-Tour endlich auf den großen Bühnen des Landes. Nahezu jeden Abend gibt der 40-Jährige im Rahmen der lang erwarteten Tournee aktuell Konzerte – und gewährte nun, kurz bevor es in Hamburg ernst wurde, einen Einblick in seine Showvorbereitungen.

Florian Silbereisen gewährt Einblick in Schlagerfest.XXL-Vorbereitungen – etwas Sport, etwas Genuss

„Gleich kommen jetzt 10.000 Schlagerfans und dann feiern wir zusammen das große Schlagerfest.XXL“, frohlockte Florian Silbereisen, als er sich bei Instagram aus der Barclaycard Arena Hamburg meldete. Doch bevor es auf die Bühne ging, nutzte der Schlagerstar (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) die Zeit bis zu seinem Auftritt, um sich perfekt vorzubereiten. Dabei setzt der 40-Jährige auf eine Mischung aus Sport, Wellness und Genuss.

„Ich trinke jetzt noch ein Käffchen, dann geht‘s noch kurz an die frische Luft, paar Liegestütze, dann mache ich mich noch ein bisschen hübsch“, erklärte Florian Silbereisen, der die Minuten bis zu seinem Auftritt wohl kaum abwarten konnte. Auf Tour geht es für den 40-Jährigen teils durchaus turbulent zu – samstags muss der Volksmusiker für die „Deutschland sucht den Superstar“-Liveshows nach Köln reisen. Da tut ihm eine Auszeit kurz vor dem Konzert mit Sicherheit gut!

Schlagerfest.XXL mit Florian Silbereisen und Co. bis Ende Mai auf Tour – Großes Finale in Wien

Die Schlagerfest.XXL-Tour, auf welcher neben Florian Silbereisen auch etliche andere Schlagerstars auf der Bühne stehen, läuft noch einige Wochen und wird unter anderem in Köln, Dortmund und München Halt machen. Das große Finale findet dann am 28. Mai in Wien statt.

Dem Tourleben scheint der Volksmusiker inzwischen einiges abgewinnen zu können: „Frisch gestärkt“ zeigte sich Florian Silbereisen jüngst im Liegestuhl beim Schlemmen eines Fischbrötchens. Verwendete Quellen: instagram.com/floriansilbereisen.official, semmel.de