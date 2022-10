Trotz guter Quoten: „Friesland“-Krimi macht Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“ platt

Teilen

Helene Fischer und Florian Silbereisen gewohnt vertraut in der TV Show „Das grosse Schlagerjubiläum 2022“ © IMAGO/Frederic Kern

Florian Silbereisen versammelte zur Jubiläumsshow wieder die Crème de la Crème der Schlagerwelt und sah dennoch gegen den ZDF-Krimi am Samstagabend alt aus.

Leipzig – Ob es „Die große Strandparty zum Geburtstag“ ist oder „25 Jahre Feste – Das große Wiedersehen“ – irgendetwas wird mit dem jüngsten Showmaster doch immer gefeiert. So war es auch am Samstag, denn der Moderator hat schon wieder einen Meilenstein geschafft. Seit 2004 hat Silbereisen 99 Eurovisionshows moderiert. Die 100. Musikshow sollte also wieder Anlass genug für ein eignes geschneidertes TV-Format sein. Gesagt getan: „Das große Schlagerjubiläum 2022“ stand an – neuer Show-Anlass, neuer Name, altbekanntes Prozedere, altbekannte Künstler zu Gast.

Mit dabei war natürlich wieder die Crème de la Crème der Schlagerwelt, wie man es von Silbereisen-Shows gewohnt ist. Helene Fischer, Jürgen Drews, Ross Antony, Roland Kaiser, Andy Borg, DJ Ötzi und weitere bekannte und beliebte Schlagerikonen machten den Weg zu Florian Silbereisen auf die „Schlagerjubiläums“-Bühne. Eine insgesamt runde Sache, die von durchschnittlich 4,74 Millionen Zuschauern vor dem Bildschirm verfolgt wurde. Ein voller Erfolg im Ersten also.

Der „Friesland“-Krimi konnte mehr überzeugen – jeder Vierte schaltete ein

19,5% Marktanteil konnte die Silbereisen-Show erzielen und verzeichnete sogar bei dem jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren überzeugende Marktanteil-Erfolge – in der Gruppe schalteten 560.000 Menschen ein. Wäre da nicht der „Friesland“-Krimi im ZDF gewesen, der den Erfolg der Julibäumsshow direkt schmälert. Denn offensichtlich gab es am Samstag noch mehr Krimi- als Schlagerfans vor der Flimmerkiste, denn „Friesland“ zog Florian Silbereisen mit satten 6,73 Millionen Zuschauern ab. Mit 25,2 Prozent Marktanteil ließ das ZDF den Öffentlich-Rechtlichen Kollegen alt aussehen.

Auch im Vergleich zu letzten Silbereisen-Shows, wie „Schlagercomback“ mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent oder „Schlagerstrandparty“ mit 22,6 Prozent Marktanteil, relativieren sich die guten „Schlagerjubiläums“-Quoten. Dennoch lieferte der 41-Jährige wie gewohnt ab und präsentierte eine rundum überzeugende und emotionale Show mit den Lieblingen aus der Welt des Schlagers. Es waren die üblichen Verdächtigen und doch gab es zur Jubiläumsshow einen Überraschungsgast, von dem auch der Showmaster nichts wusste: Nena performte überraschend „Wunder geschehen“. Der Moderator war sprachlos und sichtlich gerührt: „Dieses Lied bedeutet mir wahnsinnig viel“.