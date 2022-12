„Wenn es morgen nicht mehr so läuft“: Florian Silbereisen träumt von einer eigenen Kneipe

Florian Silbereisen schmeckt sein Bier sichtlich. © Imago

Florian Silbereisen ist einer der erfolgreichsten Schlagerstars. Aber irgendwann will auch er das Mikrofon an den Nagel hängen. Stattdessen möchte er Kneipen-Besitzer werden.

Tiefgraben – Wenn Schlager einer Person zugeordnet werden müsste, dann ist Florian Silbereisen (41) ganz sicher mit im Rennen. Das Multitalent ist aus der deutschen Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Nicht nur ist der 41-Jährige selbst gefeierter Sänger, sondern auch das Gesicht und der Gastgeber der beliebtesten Shows für Schlagerfans. Kurzum: Florian Silbereisen gehört auf die Bühne. Oder auch nicht? Der Schlagerstar spricht nun über Karriere-Alternativen.

Florian Silbereisen wird als der jüngste Showmaster gefeiert und führt sein Publikum durch Shows jeglicher Anlässe. Ob es Weihnachtsformate, wie „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (ARD) sind, um die Zuschauer in festliche Stimmung zu bringen, oder ob es eine sommerliche „Schlagerstrandparty“ sein soll – Florian Silbereisen haucht jedem Format Leben ein und hat eine Liste an hochkarätigen Schlagerkollegen, die regelmäßig und gerne in seinen Shows auftreten. Und dennoch kann sich der 41-Jährige durchaus ein Leben abseits der Kameras vorstellen.

Florian Silbereisen: „Mir würde nicht langweilig werden, nicht eine Stunde“

„Ich kann sagen: Ich genieße das, was ich da mache, ich habe totale Freude daran“, erklärt der Moderator im Gespräch mit Stern und leitet so die unschöne Thematik ein, dass auch für den Silbereisen, der so viele Star-Abschiede ausrichtet, irgendwann der Tag des Bühnenabschiedes kommen wird. Über ein Karriere-Ende oder gar Langeweile macht sich der Sänger aber so gar keine Sorgen: „Wenn es morgen nicht mehr so läuft, mache ich etwas anderes“, heißt es von dem TV-Gesicht.

Auch wenn Flori noch keinen Abschied geplant hat, kann sich der Showmaster schon eine Karriere-Alternative vorstellen. Statt vor der Kamera, sieht Silbereisen seinen Platz dann hinter einer Bar – zumindest im übertragenen Sinne, denn der Schlagerstar könnte sich vorstellen, Kneipen-Besitzer zu werden. „Ein Gasthaus eröffnen oder eine Kneipe aufmachen oder keine Ahnung, aber ich weiß ganz genau: Mir würde nicht langweilig werden, nicht eine Stunde“, erklärt Florian weiter im Gespräch.

Dass Florian Silbereisen ein guter Gastgeber ist, hat der Showmaster ja mittlerweile zur Genüge bewiesen – und für Fans wäre eine Silbereisen-Kneipe mit Sicherheit eine angenehme Entschädigung, wenn der Moderator irgendwann seine Schlager-Karriere an den Nagel hängt.