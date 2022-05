Florian Silbereisen als Streichekönig: Jürgen Drews verrät, wie es bei Schlagershows wirklich zugeht

Von: Julia Hanigk

Jürgen Drews ist mit Florian Silbereisen bei „Schlagerfest.XXL“ auf Tour. Hinter den Kulissen spielen sich die beiden gerne Streiche. Die beiden hätten den gleichen Humor, teilt er in seinem Podcast.

Münsterland - In seinem Podcast „Des Königs neuer Podcast“ plaudert Jürgen Drews (77; alle News auf der Themenseite) gerne über das ein oder andere aus der Schlagerwelt. Jetzt geht es für ihn aber in eine kleine Podcast-Pause, denn der Schlagerstar geht auf Tournee. Auch Florian Silbereisen (40) wird mit von der Partie sein, mit dem Drews den gleichen Humor teilt.

Jürgen Drews auf „Schlagerfest.XXL“-Tour

Der 77-Jährige „König von Mallorca“-Interpret (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) startet jetzt wieder auf große „Schlagerfest.XXL“-Tournee. Wegen der Coronapandemie musste die Tournee zunächst unterbrochen werden – jetzt geht es endlich weiter.

Der Schlagersänger machte im vergangenen Jahr öffentlich, dass er an der Nervenkrankheit „periphere Polyneurophatie“ leide. Doch davon lässt sich Drews nicht abhalten. Auch eine Coronainfektion kurz vor Tourbeginn konnte Drews nicht aufhalten, er sprüht vor Energie. „Ich habe deshalb zu Hause geheult wie ein Schlosshund. Zum Glück war ich rechtzeitig gesund“, gibt er allerdings zu.

Jürgen Drews und Florian Silbereisen haben auf der Bühne immer was zu lachen. (Archivfoto 2018) © VIADATA/Holger John/IMAGO

Florian Silbereisen als Streichekönig: Jürgen Drews verrät, wie es bei Schlagershows wirklich zugeht

Da hilft es natürlich auch, wenn man so tolle Kollegen wie Schlagerstar Florian Silbereisen hat, die einem den Rücken stärken und mit denen man auch hinter den Kulissen Spaß hat. So plauderte Jürgen Drews aus, dass er mit Flori immer was zu lachen habe.

„Der Florian hat mich schon öfters erschreckt, indem er irgendwas inszenierte. Entweder hat er irgendwas geschrien oder er hat sich verkleidet, irgendwas sich etwas übern Kopf gezogen. Wie so ein Geist kam er dann auf mich zu. Wir haben uns beide immer köstlich amüsiert. Ich habe zu ihm gesagt: ‚Flo, hör doch mal auf mit dem Scheiß‘ – und er hat immer gelacht dabei“, erinnert sich Drews an den bisherigen Abschnitt der gemeinsamen Tour.

„Genauso bescheuerten Humor“: Florian Silbereisen und Jürgen Drews haben immer was zu lachen

Silbereisen habe „einen genauso bescheuerten Humor wie ich“, ist Jürgen Drews begeistert. Und auch sonst findet er in seinem Podcast nur positive Worte für den DSDS-Juror: „Mit Florian Silbereisen, das macht wirklich Spaß“ und „Guter Mann“, lobt er.

Nach den Konzerten finde man Jürgen Drews aber nicht auf wilden Partys, wie der Schlagersänger außerdem erzählt. Er sei „mehr so der Einsiedlertyp“, gesteht er. Nach seinen Auftritten ginge er lieber auf sein Zimmer, lese oder schaue einen Film.

„Geblutet wie ein Schwein“: Schlagerstar Jürgen Drews überlebte gefährlichen Frontalcrash

Jürgen Drews machte kürzlich auch ein Erlebnis zu Beginn seiner Karriere öffentlich, das seine Fans ganz schön schockierte. Drews war in einen Autounfall verwickelt und erklärte, er habe „geblutet wie ein Schwein“. Verwendete Quellen: drews.podigee.io/Des Königs neuer Podcast