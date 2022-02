Florian Silbereisen in großer Sorge: Sein Vater liegt im Krankenhaus

Von: Anna Lehmer

Florian Silbereisen sorgt sich gerade um seinen Vater Franz. © picture alliance / Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa | Sebastian Willnow

Schreckensnachricht für Florian Silbereisen: Sein Vater Franz liegt aktuell im Krankenhaus und muss operiert werden.

Passau - Beruflich läuft es für Florian Silbereisen gerade rund. Als TV-Kapitän schippert er beim „Traumschiff“ quer durch die Welt, bei „Deutschland sucht den Superstar“ nahm er den Platz des Poptitans Dieter Bohlen ein. Seine zahlreichen Schlagershows krönen sein Glück. Privat muss der Moderator nun hingegen schwere Zeiten durchstehen, denn seinem Vater geht es gerade nicht gut. Wie Bild erfuhr, wurde Franz Silbereisen ins Krankenhaus eingeliefert.

Florian Silbereisen: Vater Franz liegt in der Klinik

Bereits Anfang Februar habe den Schlagersänger die Nachricht erreicht, dass sein Vater gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Jetzt soll auch der Grund dafür bekannt sein. Laut Bild hat Vater Silbereisen einen bösartigen Tumor. Florian bestätigte gegenüber der Zeitung das Gesundheitsdrama, doch zeigt sich positiv: „Bei allen Schwierigkeiten gibt es doch Hoffnung“. Mehr möchte die Familie Silbereisen nicht sagen, heißt es weiter. Der Tumor habe noch nicht gestreut und werde in den nächsten Tagen entfernt, so die Zeitung weiter.

Silbereisen über seine Familie: „Da wird man nicht zu oft gelobt“

Wenn es um Familie geht, hüllt sich Florian Silbereisen meist in Schweigen. Der 40-Jährige hat zwei Brüder und zwei Schwestern, zusammen wuchsen sie im bayerischen Tiefenbach bei Passau auf. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verriet er, dass das Leben in einer Großfamilie nicht immer ganz einfach ist: „Meine Familie ist groß und ich bin der Jüngste. Da wird man nicht zu oft gelobt“. Auch in der Öffentlichkeit sei er „nie mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden“, so Silbereisen. „Als ich beim ‚Traumschiff‘ als TV-Kapitän an Bord gegangen bin, haben viele den Untergang vorhergesagt.“

Schlagersänger und Moderator: Florian Silbereisen auf Erfolgskurs

Eigene Familienplanung steht derzeit nicht auf der To-do-Liste des Schlagerstars. Auf die Frage, ob er demnächst auch eine eigene Familie gründen möchte, sagte Silbereisen: „Jetzt suche ich ab Samstag erstmal einen Superstar! Sonst nichts.“ Bei DSDS (RTL) sitzt Silbereisen auf dem Chef-Jurorensessel und sucht fleißig nach der nächsten Helene. (ale)