Florian Silbereisen verärgert Fans: Schlagerstrandparty vier Wochen später und nicht live

Teilen

Die neue „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen stößt Fans aktuell sauer auf. Schließlich wird die Show nicht live zu sehen sein. Auch mit den spärlichen Line-up-Infos sind sie nicht einverstanden.

Gelsenkirchen – Der Sendetermin für die „Schlagerstrandparty 2023“ mit Florian Silbereisen (41) steht fest: Am 12. August bekommen die Fans eine Show zum Thema 1980er Jahre zu sehen. Aufgezeichnet wird sie allerdings bereits am 15. Juli. Ursprünglich sollte sie auch direkt im Ersten und im ORF übertragen werden. Dieser Plan ist aber nun vom Tisch. Das löst bei Schlager-Liebhabern, die das Spektakel gerne live auf dem Sofa genossen hätten, Entrüstung aus.

„Schlagerstrandparty“ erst im August im TV zu sehen: Barbara Schöneberger hat sich doch nicht geirrt

Nur mit Ticket wird die „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, damit am 15. Juli im Amphitheater Gelsenkirchen auch wirklich ein Live-Genuss. Anstelle der Direktübertragung läuft im Ersten nämlich „Verstehen Sie Spaß?“ mit Moderatorin Barbara Schöneberger (49). Diese hatte in der letzten Ausgabe der Unterhaltungsshow am 27. Mai bereits angekündigt, dass es am 15. Juli eine neue Folge geben werde – und die Schlagerfans damit verwirrt. Nun wird klar: Es war kein Versehen.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Doch nicht nur die verspätete Ausstrahlung, sondern auch die fehlenden Infos machen Fans jetzt sauer. Noch ist nämlich nicht bekannt, wer alles bei der „Schlagerstrandparty 2023“ zu bewundern sein wird. Fans spekulieren lediglich, wer alles zum Motto „Wir feiern die 80er“ zu erwarten sein könnte. Es gelten etwa Schlagerstars wie DJ Ötzi (52), Ross Antony (48) oder Modern-Talking-Legende Thomas Anders (60) als wahrscheinliche Gäste.

Silbereisen, Schöneberger, Bergdoktor: Eine Schlagershow pro Woche im TV in den Sommerferien In Deutschland starten die Sommerferien nach und nach. Damit kommt auch die Zeit für einen entspannten TV-Abend. Vor allem Schlagerfans werden dank Florian Silbereisen und Co. auf ihre Kosten kommen.

Immerhin: Der „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen wird live aus Kitzbühel übertragen

Am kommenden Samstag ist Florian Silbereisen bereits beim „Schlagerboom Open Air“ zu sehen – dann auch wirklich live aus Kitzbühel. Mit dabei sein werden Stars wie Beatrice Egli (35), Ben Zucker (39) oder die No Angels. Die Schlagerboom-Gästeliste wurde jetzt sogar um zwei Namen erweitert.

Die neue „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen stößt Fans aktuell sauer auf. Schließlich wird die Show nicht live zu sehen sein. Auch mit den spärlichen Line-up-Infos sind sie nicht einverstanden. © IMAGO/osnapix

Mit dabei ist auch Melissa Naschenweng (32). Die Schlagersängerin musste sich im Vorfeld aber für ihren Auftritt bei Florian Silbereisen rechtfertigen. Denn für den Schlagerboom musste Melissa Naschenweng ein Konzert in der Schweiz absagen. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de, Schlagercharts.de, MDR