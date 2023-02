Florian Silbereisen ist Talkgast beim ESC-Vorentscheid

Florian Silbereisen nimmt passive TV-Rolle an: Beim ESC-Vorentscheid wird der Showmaster von Barbara Schöneberger zum ESC-Plausch auf der Gäste-Couch erwartet.

Köln – Florian Silbereisen (41) gibt die Moderatorenrolle für einen Platz auf dem Gäste-Sofa ab. Dies ließ der NDR nun verlauten, denn der 41-Jährige wird offizieller Talkgast beim ESC-Vorentscheid. Am 3. März ist es wieder so weit und Deutschland macht sich auf die Suche nach einem neuen Hoffnungsträger für den diesjährigen ESC. Bei dem Vorentscheid für den „Eurovision Song Contest 2023“ in Liverpool wird Moderatorin Barbara Schöneberger (48) die neun Kandidaten sowie hochkarätige Show-Acts und Talkgäste begrüßen.

Silbereisen war bereits 2017 beim deutschen Vorentscheid dabei – damals aber noch als Jury-Mitglied. In seiner diesmaligen Rolle als Talkgast zählt seine Stimme wohl nur bedingt. Wer uns letztendlich im großen ESC-Finale vertreten wird, wird in der Live-Show „Eurovision Song Contest – Unser Song für Liverpool“ vom Publikum gewählt. Zur Auswahl stehen acht Musiker und Musikerinnen, die von einer NDR-ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expert ausgewählt wurden und „Laila“-Interpret Ikke Hüftgold (46), der in einem TikTok-Voting einen Castingplatz beim Vorentscheid ergattern konnte.

Spekulationen um ein mögliches TV-Aus von Florian Silbereisen wurden kürzlich laut

Da kürzlich Spekulationen laut wurden, dass es schlecht um Floris TV-Karriere steht und zudem auch noch die zuletzt geplante Schlager-Show aus dem Programm gestrichen wurde, waren Fans zu Recht besorgt. Befindet sich der Moderatoren-Liebling auf dem absteigenden Ast? Droht dem Showmaster womöglich sogar das TV-Aus? Aber es gibt Entwarnung: ARD setzt auch weiterhin auf den Showmaster in seiner gewohnten Moderatorenrolle und der passive TV-Auftritt beim ESC-Vorentscheid ist nur ein Exkurs und zeigt, dass der Sender an Florians musikalische Expertise glaubt.

Eigentlich sollte Silbereisen bereits letztes Jahr zum Pläuschchen mit Barbara Schöneberger auf dem Talk-Sofa Platz nehmen – damals machte ihm aber eine Corona-Infektion einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr trifft er nun auf eine alte Bekannte: Ex-Jury-Kollegin Ilse DeLange (45) ist nämlich ebenfalls als Talkgast angekündigt. Die beiden Sänger saßen im vergangenen Jahr noch gemeinsam in der DSDS-Jury, nachdem Dieter Bohlen (68) der Platz entzogen wurde. Außerdem werden auch Riccardo Simonetti (30) und unser ESC-Vertreter aus dem letzten Jahr Malik Harris (25) als Talkgäste dabei sein.