Florian Silbereisens Abschiedsshow für Jürgen Drews: Ausstrahlungstermin endlich bekannt

Im Januar 2023 soll die Show von Florian Silbereisen ausgestrahlt werden, in der Jürgen Drews sich offiziell verabschiedet. Das gibt jetzt seine Managerin auf Facebook preis. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/Andreas Weihs

Der König von Mallorca nimmt Abschied! Im Januar 2023 soll die Show von Florian Silbereisen ausgestrahlt werden, in der Jürgen Drews sich offiziell verabschiedet. Das gibt jetzt seine Managerin auf Facebook preis.

Leipzig- Diese Nachricht kam für die Fans wohl als großer Schock! Im Sommer dieses Jahrs gab Jürgen Drews sein Karriereende bekannt. Der 77-Jährige möchte sich aber nicht ohne eine große Party verabschieden. Anfang Oktober hat der Schlagerstar beim Musikherbst am Wilden Kaiser sein letztes Live-Konzert gegeben. In Florian Silbereisens (41) Show möchte er aber noch einmal einen gebührenden Abschied feiern.

Das Ganze wird den Namen: „Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied!“ tragen. Die Show wurde bereits am vergangenen Samstag aufgezeichnet. Jetzt steht jedoch auch der offizielle Ausstrahlungstermin fest. „Schlagerprofis.de“ berichtet, dass Drews Managerin in einer offiziellen Facebook-Gruppe des Sängers einen Artikel verlinkt hat, der das Datum preisgibt. In dem Artikel steht geschrieben, dass die Show erst im Januar 2023 ausgestrahlt werden soll. Von einem genaueren Tag wird noch nicht gesprochen.

Florian Silbereisen verabschiedet Jürgen Drews aus dem Fernsehen © VIADATA/Holger John/Imago

Ausstrahlungstermin für Jürgen Drews Abschiedsshow steht fest

Die Fans können sich also schon einmal auf Januar freuen, um noch einmal richtig mit ihrem Lieblingsschlagerstar mitzufeiern. Bei der Show wird Jürgen all seine Mega-Hits noch ein letztes Mal auf der großen Bühne performen. Unterstützung soll es dazu auch noch geben. Als Gäste sollen unter anderem Maite Kelly, Mickie Krause, Roland Kaiser und Thomas Anders mit dabei sein.