Florian Silbereisens „Schlagerchance“: Mit diesen Stars treten die Newcomer an

Teilen

In der MDR-Sendung „Schlagerchance“ stellt Florian Silbereisen jedes Jahr neue Talente vor. Der Gewinner darf beim großen „Schlagerboom“ singen – und wird von Promis unterstützt.

Leipzig – Am 21. Oktober ist es endlich so weit: Florian Silbereisen (42) lädt zum „Schlagerboom 2023“ in der Dortmunder Westfalenhalle ein. Für viele Schlagerfans stellt diese Show das musikalische Highlight des Jahres dar. Deshalb ist es wohl nicht verwunderlich, dass bereits Anfang Juli alle Tickets restlos ausverkauft waren. Selbst etablierte Schlagerstars reißen sich darum, bei dem Spektakel auftreten zu dürfen. Doch auch Newcomer haben die Möglichkeit, auf der großen Schlagerbühne zu performen. Allerdings müssen sie sich zuerst in einer Casting-Show beweisen.

„Schlagerchance 2023“: Diese Schlagerstars unterstützen Florian Silbereisens Newcomer

Bei der „Schlagerchance 2023“ handelt es sich um eine Art Castingshow des MDR, bei der bisher noch unbekannte Schlagersänger ihr Talent unter Beweis stellen. Der Gewinner darf im Oktober live beim „Schlagerboom“ auftreten. Zu sehen gibt es die Sendung bereits am Freitag (29. September 2023). Üblicherweise fand das von Florian Silbereisen moderierte Format erst im Oktober statt.

Unvergessene Schlagermomente: Die besten Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen Fotostrecke ansehen

Für die Newcomer stellt die „Schlagerchance“ in Leipzig eine wichtige Plattform dar, um einem größeren Publikum bekannt zu werden. Mittlerweile steht auch fest, wer die Paten der neuesten Ausgabe sein werden. Die aufstrebenden Schlagerstars dürfen sich laut dem Portal Schlager.de auf die Unterstützung von Michelle (51), Eloy de Jong (50), Frank Schöbel (80) und DJ Ötzi (52) freuen.

Diese Promis waren in der „Schlagerchance“ 2022 dabei Nicole

Ross Antony

Irene Sheer

Kerstin Ott

Dank „Schlagerchance“: Junge Talente starten in große Karriere

Wie die letzten Jahre bewiesen haben, kann die „Schlagerchance“ ein gutes Sprungbrett für eine erfolgreiche Schlagerkarriere sein. 2020 gewann Michelles Tochter Marie Reim (23) die Sendung. Seitdem hat sie sich zu einer erfolgreichen Sängerin gemausert, die regelmäßig zu Gast in Musikshows ist. Im Jahr davor hatte ihr Halbbruder Julian Reim (27) den Wettbewerb für sich entscheiden können.

Bei Florian Silbereisens „Schlagerchance“ sind wieder Promi-Paten dabei – unter anderem Michelle und DJ Ötzi. © Imago/ Christian Schroedter, Future Image

2022 ging der Sieg an Undine Lux (35). Die Sängerin veröffentlichte gerade ihre brandneue Single „Zehn Jahre danach“ und wird den Song Gerüchten zufolge bei der „Schlagerchance“ zum Besten geben. Florian Silbereisen widmet sich aber nicht nur seinen Schlagershows – er wird laut ZDF auch weiter bei „Das Traumschiff“ zu sehen sein. Verwendete Quellen: Schlager.de