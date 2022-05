Flug, Hotel und Luxusgeschenke: Laura Müller und Michael Wendler turteln auf Tiffany-Presseevent

Von: Julia Hanigk

Laura Müller besuchte ein Tiffany-Presseevent. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/lauramuellerofficial

Laura Müller und Michael Wendler wurden in Miami auf ein Presseevent der Marke „Tiffany & Co.“ eingeladen. „Laura ist schon wieder in love“, erzählt Wendler. Im Hotelzimmer wartete eine schicke Sonnenbrille der Marke auf die Influencerin.

Cape Coral/Miami - Laura Müller (21; alles über die Influencerin) und Michael Wendler (49; alles über den Schlagersänger) geben auf Social Media gerne Einblicke in ihr Luxusleben in Amerika. Der Schlagersänger und seine Frau kauften sich beispielsweise gerade erst ein neues Boot. Jetzt zeigen sich die beiden auf einem Schmuckevent von „Tiffany & Co.“

Laura Müller „in love“ mit Tiffany-Schmuckkollektion

Trotz Medienberichten über finanzielle Schwierigkeiten des Paares, ist auf den sozialen Medien davon jedenfalls nichts zu sehen. Der Wendler und seine Laura besuchten jetzt ein Presseevent der Luxus-Schmuckmarke „Tiffany & Co.“ Wendler filmte dabei auf die präsentierten Schmuckstücke und erklärt: „Hier gibt‘s eine Schmuckkollektion, meeega Schmuckkollektion. Und Laura ist natürlich schon wieder in love.“

In der darauffolgenden Instagramstory geben die beiden auch einen Einblick in das Hotelzimmer, in dem sie in Miami übernachten – ihr Zuhause ist in Cape Coral. Im Hotelzimmer packt die Influencerin eine Sonnenbrille der Marke aus, die in der typisch türkisen Farbe des Labels verpackt ist. Ihre Fingernägel hat Müller extra an exakt diese Farbe angepasst.

In einer weiteren Story schwärmt Laura Müller dann über das Event, während sie die geschenkte Sonnenbrille auf der Nase trägt und bedankt sich noch einmal für die Einladung. Ein Trip nach Miami sei immer toll, mit Tiffany aber noch besser, so Müller auf Englisch. Kurz darauf zeigt sie ihren Followern weitere neue Errungenschaften diverser Designer: Hermès-Sandalen und eine Dior-Tasche.

Kürzlich zeigten sich Wendler und Müller verliebt bei einem Ausflug in die Universal Studios Florida. Dort tranken die beiden zwei Butterbeer vor der Harry-Potter-Drehkulisse. Verwendete Quellen: instagram.com/lauramuellerofficial