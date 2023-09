„Wie einen Verbrecher“: Ex-Bachelor am Flughafen von Polizei abgeführt

Ex-„Bachelor“ Dominik Stuckmann wurde auf einer Reise nach Kroatien von der Polizei am Flughafen abgeführt. In einer Instagram-Story berichtete der Reality-Star nun von dem äußerst unangenehmen Vorfall.

Teneriffa – Dominik Stuckmann (31) wurde im Jahr 2022 als Rosenvalier bei „Der Bachelor“ bekannt. Nun wollte der einstige TV-Junggeselle eine Reise von Teneriffa nach Split unternehmen. Dabei kam es jedoch unverhofft zu Ärger mit der Polizei, wie er im Netz berichtete.

„Mit den Nerven am Ende“: Ex-Bachelor Dominik Stuckmann meldet sich nach Polizei-Ärger

In seiner Instagram-Story berichtete der Realitystar von seinem turbulenten Erlebnis und betonte: „Ich bin mit den Nerven komplett am Ende.“ Auf seiner Reise nach Kroatien sollte er einen Zwischenstopp in London machen. Seit dem Brexit benötigt man für die Einreise nach Großbritannien jedoch einen gültigen Reisepass. Der Ex-Bachelor hatte diesen allerdings Zuhause vergessen und versuchte sein Glück mit dem Personalausweis. Zunächst schien alles glattzugehen, er wurde nicht kontrolliert und nahm im Flieger Platz. Doch dann mussten alle Fluggäste die Maschine aufgrund eines technischen Problems verlassen und erneut einchecken.

Als Dominik keinen Reisepass vorweisen konnte, wurde er schließlich von der Polizei abgeführt. „Die haben mich teilweise behandelt wie einen Verbrecher! Dabei war es ja gar nicht meine Schuld, dass ich in dem Flieger saß! Die haben mich verhört und gefragt: ‚Was hast du für Absichten? Wie kommst du in den Flieger?‘“, sagte er aufgebracht.

Ex-Bachelor Dominik Stuckmanns Flugzeug-Drama endete in zwei Kündigungen

Für Dominik ging die unangenehme Geschichte letztendlich aber gut aus: Die Polizei ließ ihn wieder gehen und er buchte einen neuen Flug über einen europäischen Flughafen. Mittlerweile ist er in Split angekommen. Kein gutes Ende nahm die Situation für die beiden Flugbegleiterinnen, die Dominik, ohne ihn zu kontrollieren, durchließen – sie mussten ihre Posten räumen. „Die wurden sofort gekündigt. Die haben angefangen zu heulen!“, berichtete der Promi.

Ex-„Bachelor“ Dominik Stuckmann wurde auf einer Reise nach Kroatien von der Polizei am Flughafen abgeführt. Im Netz berichtete er von dem unbequemen Ergeinis. © Instagram / dominik.stuckmann & Instagram / dominik.stuckmann

Auch ein anderer RTL-Star berichtete zuletzt von unangenehmen Erfahrungen im Rahmen des Flughafens. „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi erlebte einen Flugzeugunfall und klagte anschließend über Chaos und einen schlechten Krisenmodus. Verwendete Quellen: Instagram, t-online.de