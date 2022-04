Flugzeug statt Bühne: Roland Kaiser beeindruckt seine Fans als Hobby-Pilot

Teilen

Begeisterter Hobby-Pilot: Roland Kaiser ließ seine Follower an seiner besonderen Freizeitbeschäftigung teilhaben. Die Fans sind begeistert, dass der Künstler fliegen kann. (Fotomontage) © Instagram/Roland Kaiser & IMAGO/Political-Moments

Begeisterter Hobby-Pilot: Roland Kaiser ließ seine Follower an seiner besonderen Freizeitbeschäftigung teilhaben. Die Fans sind begeistert, dass der Künstler fliegen kann.

Sylt– Schlagerstar Roland Kaiser (69) verriet, dass er Hobby-Pilot ist! Der in West-Berlin geborene Star befindet sich aktuell auf Sylt, wo er die Sonne genoss und seiner beeindruckenden Freizeitbeschäftigung nachging.



Der Star ließ seine Fans auf Instagram an drei tollen Schnappschüssen teilhaben, auf denen er bei seinem Hobby als Pilot zu bewundern ist. Auf dem ersten Foto steht er auf einem Landeplatz vor dem Flugzeug, das er von Sylt aus flog. Die anderen beiden Aufnahmen des „Gegen die Liebe kommt man nicht an“-Musikers zeigen das Schiff Gorch Fock und den Start eines A380-Flugzeugs.

Er verkündete: „Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, es geht Euch gut? In den vergangenen Tagen habe ich die letzten Sonnenstrahlen auf Sylt genutzt und bin meinem Hobby nachgegangen.“ Im Rahmen seines Beitrags verkündete der Hitmacher zudem, dass er sich schon auf seinen kommenden Auftritt in der „Die Giovanni Zarrella Show“ freuen würde. Für die Show würde er sich bald auf den Weg nach Berlin machen und hoffe, dabei zahlreiche seiner Fans sehen zu können.

Roland Kaiser begeistert seine Fans als Hobby-Pilot

Das besondere Hobby des Stars scheint auch bei seinen Fans sehr gut anzukommen, die sich in den Kommentaren des Social-Media-Beitrags begeistert über seine beeindruckenden Flugkünste zeigten. So schrieb ein Follower des Sängers ganz begeistert: „Absolut genial. Schönes Hobby!“ Und ein weiterer Fan verkündete aufgeregt, dass er sich den kommenden TV-Auftritt des Prominenten nicht entgehen lassen würde. „Sehr schöne Bilder. Gucke mir die Show am Samstag an“, verriet der User voller Vorfreude.