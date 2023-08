Nach Fehlgeburt: Anna-Maria Ferchichi leidet noch immer an den Folgen

Anna-Maria Ferchichi hat ihre Eileiterschwangerschaft hinter sich gebracht. Beschwerden hat sie allerdings immer noch.

Dubai - Anna-Maria Ferchichi (41) und ihr Ehemann, Rapper Bushido (44), gaben Ende Juni bekannt, wieder ein Kind zu erwarten. Wie sich jedoch bald herausstellte, handelte es sich um eine Eileiterschwangerschaft. Auf Instagram erklärte die bereits achtfache Mutter Mitte Juli ihren Fans und Followern: „Leider keine guten Neuigkeiten. Die Ärztin hat mich angerufen und gebeten zu kommen. Mein HCG ist gestiegen. Bedeutet, ich habe eine Eileiterschwangerschaft!“

Anna-Maria Ferchichi: „Hoffe, ich habe das alles bald hinter mir“

Der HCG-Wert kommt vom humanen Choriongonadotropin, ein Hormon, das der Körper am Anfang der Schwangerschaft bildet, damit die Frau auch schwanger bleibt. Dieses Hormon ist es auch, auf das Schwangerschaftstest reagieren.

Anna-Maria Ferchichi wurde in Dubai medizinisch behandelt und am Wochenende gab sie via Social Media bekannt, dass der HCG-Wert gefallen ist: „Hoffe, ich habe das alles bald hinter mir“, schrieb sie in einer Instagram-Story. Weiter berichtete sie: „Diese Fehlgeburt lief irgendwie völlig nebenbei.“ In dem Video freut sie sich auf das Ende ihrer gesundheitlichen Beschwerden.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind schon seit 2011 ein Paar

Der in Bonn geborene Musiker und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder. Ferchichi brachte aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn mit in die Beziehung. Derzeit ist die ganze Familie auf dem Weg in den Oman-Urlaub.

Ihren Instagram-Follower berichtete sie zuletzt auch noch von anderen Leiden: Anna-Maria Ferchichi hatte sechs Monate lang ein offenes Bein. Verwendete Quellen: Instagram