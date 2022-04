„Bin sicher, dass er sie mitgegessen hat“: Jessica Haller macht Mann Salat und vergisst Stück Folie

Von: Julia Hanigk

Jessica Haller bereitete Johannes einen Salat zu. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/Jessica Haller

Jessica Haller wollte ihrem Mann eigentlich nur einen Gefallen tun und das Abendessen vorbereiten. In der Salatbowl vergaß sie aber ein Stück Folie, das ihr nicht auffiel. Ihre Follower wiesen sie später darauf hin.

Ibiza - Die Ex-Bachelorette Jessica Haller (31) teilt auf Instagram gerne ihr Familienleben mit ihren Followern. Erst kürzlich zog sie mit ihrem Mann Johannes (34) und Töchterchen Hailey-Su in ein neues Haus auf Ibiza. Als sie das Abendessen für ihren Mann vorbereitete, unterlief ihr aber ein Missgeschick, das sie selbst erst gar nicht bemerkte.

Jessica Haller vergisst ein Stück Folie in der Salatbowl ihres Mannes - und postet es auf Instagram

Zum Abendessen gabs bei Hallers eine selbst zusammengestellte Salatbowl. Mit Zucchini, Paprika, Käse und Tomaten ein gesundes Abendessen - wäre da nicht noch etwas drinnen, was vermutlich eher nicht so gesund ist. Die Follower wiesen Jessica Haller per Direktnachricht offenbar mehrfach daraufhin, dass sich ein Stück Folie mit in das Essen geschlichen hatte, das Haller nicht aufgefallen war.

„Euch entgeht aber auch nichts“, kommentierte die 29-Jährige daraufhin und musste über das Malheur lachen. Und weiter: „Das ist einfach so lustig“. Die Influencerin ist sich aber sicher, dass Johannes Haller die Folie nicht entdeckt hat: „Ich bin sicher, dass Johannes die Folie mitgegessen hat, die ihr entdeckt habt - die ich nicht gesehen habe“, so die TV-Bekanntheit.

Statt es zu beichten, hofft die Beauty aber, dass ihr Mann einmal nicht ihre Instagramstory sieht. „Lasst uns den Vorfall ganz charmant ignorieren“, so Haller. Na, ob das geklappt hat? Sicher konnte Johannes aber genauso darüber lachen, wie auch seine Frau.

Immer wieder gibt Jessica Haller auch Einblicke in ihr Mamadasein mit Tochter Hailey. Die wurde kürzlich ganz schön von Mücken zerstochen. „Mein Mamiherz blutet“, äußerte sich die Influencerin. Verwendete Quellen: instagram.com/jessica.haller