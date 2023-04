Follower sauer wegen neuem Kinderfoto von Tanja Szewczenko in Ausnahmesituation

So sehr sich die Follower über Family-Content von Tanja Szewczenko freuen – an diesem einen Beitrag schieden sich die Geister. (Fotomontage) © Instagram/tanjaszewczenko

So sehr sich die Follower über Family-Content von Tanja Szewczenko freuen – an diesem einen Beitrag scheiden sich die Geister.

Mit ihren Fans teilt Ex-Eiskunstlauf-Star Tanja Szewczenko (45) auf ihrem Instagram-Account viele freudige Ereignisse und Entwicklungen in ihrem Leben. Ein großer Teil der Beiträge dreht sich auch um ihr lebhaftes Familienleben. Ein unschönes Erlebnis hatte die einstige Profi-Eiskunstläuferin vor einigen Tagen dokumentiert.

Beim Spielen hatte eines ihrer Kinder einen kleinen Unfall: Ihr zweijähriger Sohn Luis (2) fiel von der Couch und stieß mit dem Kopf an den Wohnzimmertisch. Dabei zog er sich eine so tiefe Platzwunde zu, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Davon berichtete Tanja Szewczenko in ihrer Instagram-Story ausführlich.

Tanja Szewczenko zeigt ihren Familienalltag online: Wie viel Einblick ist zu viel?

Doch nicht nur das, auch ein Foto folgte, auf dem der Kleine mit einem Pflaster an der Stirn in den Armen seiner Mutter zu sehen war. Diese schrieb. „Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden und das auch noch ohne Betäubung“. In ihrem Post sagte sie auch, dass sie sich Vorwürfe mache und wollte von ihrer Community wissen: „Was ist euren Kleinen schon widerfahren und wie habt ihr euch dabei gefühlt?“

Tatsächlich erhielt die Schauspielerin sehr viele Antworten, die allerdings größtenteils in eine ganz andere Richtung gingen. Vor allem wurde die dreifache Mutter nämlich in den Kommentaren dafür kritisiert, ihr Kind in einer solch verletzlichen Situation abzubilden. „Schlimm, wie sie ihre Kinder jeden Tag im Netz präsentiert“, meint eine Nutzerin, während sie andere darauf hinweisen, dass natürlich auch sehr kleine Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben. Tanja Szewczenko selbst nahm dazu keine Stellung.