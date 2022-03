Große Trauer bei den Foo Fighters: Schlagzeuger Taylor Hawkins überraschend gestorben – Fans nehmen Abschied

Von: Thomas Eldersch

Die erfolgreiche US-Rockband Foo Fighters trauern um ihren Schlagzeuger Taylor Hawkins (r.), der überraschend verstorben ist. © Ian West/dpa

Überraschend ist am Freitag der Schlagzeuger der US-Rockband Foo Fighters, Taylor Hawkins, verstorben. Die Anteilnahme überall auf der Welt ist gewaltig.

München/Bogotá – Die Musikwelt trauert um Schlagzeuger Taylor Hawkins. Der 50-Jährige war mit seinen überaus erfolgreichen Bandkollegen von den Foo Fighters gerade auf Welttournee, als die traurige Nachricht über seinen Tod bekannt wurde. Zunächst gab es keine Angabe über eine Todesursache. Der Tod des Musikers kam jedenfalls überraschend.

Foo Fighters nehmen Abschied von ihrem verstorbenen Schlagzeuger

Auf ihren Social-Media-Kanälen nahmen die übrigen Band-Mitglieder um Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl Abschied von ihrem langjährigen Kollegen. „Die Familie der Foo Fighters ist erschüttert vom tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins“, schrieb die Band auf Instagram. „Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben.“ Der Musiker hinterlässt eine Frau und mehrere Kinder. Weiter bat die Band um Rücksicht auf die Privatsphäre der Angehörigen des Schlagzeugers.

Die mit mehreren Grammys ausgezeichnete Rockband befindet sich derzeit auf Welttournee und macht Station in Südamerika. Aus Kreisen der kolumbianischen Staatsanwaltschaft hieß es, Hawkins sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden. Am Freitag hätten die Foo Fighters in der kolumbianischen Hauptstadt beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten sollen. Für den Sommer war auch ein Deutschland-Konzert in Berlin geplant.

Trauer um Foo Fighters Drummer: Er war Dave Grohls „Seelentier“

Seit 1997 drummte Hawkins bereits bei den Foo Fighters. Gemeinsam brachten sie es zu einer der erfolgreichsten Alternative-Rockbands der Welt. Mit seinen Schlagzeug-Beats legte er unter anderem die Grundlage für die erfolgreichsten Hits der Band wie „Learn to fly“ und „Best of you“. Zuvor saß er für die kanadische Sängerin Alanis Morissette an den Drums, bis Front-Mann Dave Grohl ihn abwarb.

Fans der Foo Fighters nehmen in Bogotá Abschied von Drummer Taylor Hawkins. © Leonardo Munoz/dpa

In einem Interview mit dem Sender 95.5 KLOS bezeichnete Grohl seinen Bandkollegen im vergangenen Jahr als „unglaublichen Schlagzeuger“ und beschrieb das persönliche Verhältnis zu ihm als äußerst eng. Als er Hawkins erstmals persönlich begegnet sei, habe er binnen weniger Sekunden gedacht: „Wow: Du bist entweder mein Zwilling, mein Seelentier oder mein bester Freund.“

Die Musik-Welt nimmt Abschied von Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins

Zahlreiche Musikerkollegen äußerten sich betroffen über Hawkins‘ frühen Tod. Der Black-Sabbath-Star Ozzy Osbourne würdigte den Schlagzeuger als „großartigen Menschen und unglaublichen Musiker“. Der Gitarrist der Rockband Rage Against the Machine, Tom Morello, erinnerte an die „nicht aufzuhaltende Rock-Power“, die von Hawkins ausgegangen sei.

Die Band Nickelback schrieb auf Twitter, sie sei „vollkommen ungläubig angesichts der Nachrichten über Taylor Hawkins“. Von „tragischen“ Nachrichten sprach auf der Punkrocker Billy Idol. (tel mit afp)