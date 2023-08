Foxx nach Notfall: „Fange an, mich wie ich selbst zu fühlen“

Schauspieler

+ © Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa Jamie Foxx, Schauspieler aus den USA, siehr wieder Licht am Ende des Tunnels. © Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Der 55-Jährige war krank und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Was er hatte, ist bis heute unbekannt. Doch langsam geht es ihm wieder besser.

Los Angeles - Hollywood-Star Jamie Foxx findet eigenen Worten zufolge nach seinem medizinischen Notfall im April nun langsam zu sich selbst zurück. „Ihr seht einen Mann, der dankbar ist“, schrieb der 55-Jährige neben eine Fotoreihe auf Instagram. „Ich fange endlich an, mich wie ich selbst zu fühlen.“

Der Oscar-Preisträger („Ray“) dankte erneut allen, die an ihn gedacht und für ihn gebetet hätten. „Es war eine unerwartete dunkle Reise... aber ich kann das Licht sehen“, schrieb er.

Mitte April musste Foxx nach Angaben seiner Familie wegen „medizinischrn Komplikationen“ in einer Klinik behandelt werden. An was er litt, wurde nicht öffentlich.

Vergangenen Monat wandte sich der Schauspieler in einem emotionalen Video an seine Fans und ließ sie wissen, dass er „durch die Hölle gegangen“ sei. „Ich komme zurück und ich kann arbeiten“, sagte er. Seine Tochter Corinne hatte im Mai mitgeteilt, dass sie und ihr Vater eine gemeinsame TV-Gameshow planen. „We Are Family“ werde 2024 auf Sendung gehen. dpa