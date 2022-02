22 Kilo runter: Reality-TV-Star Frank Fussbroich ist rank und schlank

Macht Frank Fussbroich sonst durch Teilnahmen an verschiedenen TV-Shows von sich reden, überrascht er nun mit seiner Mega-Abnahme. Innerhalb kürzester Zeit speckte er über 20 Kilogramm ab.

Köln - Bei Frank Fussbroich (53) purzeln die Kilos! Auf Instagram begeistert der TV-Star (weitere TV-News auf der Themenseite) derzeit mit seinen extremen Abnehmerfolgen: 22 Kilo sind bereits runter - eine Verwandlung, die sich durchaus sehen lassen kann! Doch die Diät scheint nicht nur ästhetische Gründe gehabt zu haben, sondern auch gesundheitliche, wie tz.de berichtet.

Frank Fussbroich TV-Persönlichkeit Geboren 17. Juni 1968 TV-Auftritte Big Brother, Sommerhaus der Stars, Dschungelshow Ehepartner Elke Fussbroich (2009)

Frank Fussbroichs TV-Karriere

In den Achtzigerjahre wurde Frank Fussbroich schlagartig berühmt. Gemeinsam mit seinen Eltern war er damals in der TV-Show „Die Fussbroichs: Eine Kölner Arbeiterfamilie“ auf WDR zu sehen. Zwölf Jahre lang gaben sie den Zuschauern einen Einblick in ihren Alltag. Anschließend kehrte Frank alleine zum Fernsehen zurück und das durchaus erfolgreich.

Denn das TV-Urgestein klapperte bereits sämtliche Shows ab und war in Formaten wie „Big Brother“, der „Dschungelshow“ und gemeinsam mit seiner Frau Elke im „Sommerhaus der Stars“. Doch nun macht er nicht mit einer TV-Show von sich reden, sondern mit einer Mega-Abnahme.

20 Kilo runter: Reality-TV-Star Frank Fussbroich ist rank und schlank

Brachte Frank Fussbroich kürzlich noch stolze 153 Kilo auf die Waage, zeigt er sich auf Instagram nun extrem erschlankt. Über 20 Kilogramm hat er nach seiner Magenbypass-Operation im Dezember 2021 verloren. „Ich habe 22 Kilo abgenommen, wiege mittlerweile 131 Kilo (auf 1,89 Meter)“ verkündet der 53-Jährige stolz gegenüber RTL.

Ein Abnehmerfolg, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann und laut Frank auch bitternötig war. Denn der TV-Star hat sich in seiner Haut nicht mehr wohlgefühlt, hinzu kamen gesundheitliche Probleme, die sein Leben bis zum Schluss extrem einschränkten. „Ich hatte Diabetes, Bluthochdruck, kam die Treppe kaum noch rauf und runter. Ich konnte mir nicht mal die Schuhe anständig zu machen“, so Frank.

Frank Fussbroich möchte noch mehr abspecken

Doch die Gewichtsabnahme von 22 Kilogramm soll nur der Anfang sein. Sein Ziel hat der TV-Star bereits vor Augen: „Ich will auf 100 bis 110 Kilo.“ Bedenkt man, dass er seit seiner Bypass-Operation wöchentlich über einen Kilo verliert, ist dieses Ziel sicherlich bereits in den nächsten Monaten erreichbar.

Dazu gehört jedoch auch eine eiserne Disziplin in Sachen Ernährung. Denn sein Essverhalten hat sich seit der OP extrem verändert: „Früher habe ich beim Essen meine Portion gegessen und danach noch die Hälfte von meiner Frau. Mittlerweile schaffe ich meinen eigenen Teller schon nicht mehr, weil mir sofort schlecht wird, wenn ich zu viel esse.“

Auch andere Stars specken ab

Doch Frank Fussbroich ist nicht der einzige TV-Star, der derzeit alles daran setzt, überschüssige Kilos loszuwerden: Ex-Bachelorette Jessica Paszka enthüllte kürzlich nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su stolze 30 Kilogramm abgenommen zu haben. Dabei setzt die hübsche Brünette auf eine gesunde Ernährung und ganz viel Sport.

