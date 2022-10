Frank Fussbroichs Vater Fred ist tot: Fans in Trauer um WDR-Star

Von: Mick Oberbusch

Teilen

Fred Fussbroich ist im Alter von 81 Jahren gestorben. © United Archives/Imago

Fred Fussbroich, Oberhaupt der Kölner TV-Familie „Die Fussbroichs“, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Fans drücken im Internet bereits ihr Beileid aus.

Köln – Traurige Nachrichten aus dem Kölner TV-Universum: Fred Fussbroich, Oberhaupt der bekannten TV-Familie aus Köln und Vater von Frank Fussbroich, ist im Alter von 81 Jahren verstorben, wie 24RHEIN berichtet. Jahrelang unterhielt er mit seiner Familie im TV-Sender WDR Zuschauerinnen und Zuschauer, nun verstarb er nach langer Krankheit. Dies berichtete am Dienstagmorgen (18. Oktober) der Express.

Fred Fussbroich ist tot: TV-Familienvater (WDR) stirbt im Alter von 81 Jahren

Sohnemann Frank, inzwischen mit Ehefrau Elke verheiratet, drückte auf Facebook bereits seine Trauer aus, stellte sein Profilfoto auf ein schwarzes Bild um. Auch das Instagram-Profil von Frank Fussbroich ist in schwarz gehüllt. Aus der Fussbroichs-Community gab es bereits kurz nach Bekanntwerden der Nachricht etliche Beileidsbekundungen und eine Menge Anteilnahme. „Mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft für die kommende Zeit“, schreibt beispielsweise ein Fan „Möge euch die Erinnerung an die gemeinsame Zeit etwas Trost spenden“, ein anderer.

Fred Fussbroich – bekannt aus „Die Fussbroichs“ im WDR ► Familienvater Fred war Vorarbeiter beim Kölner Kabelwerk Felten & Guilleaume, wo sein Sohn Frank zu Beginn der Serie als Betriebsschlosser tätig war. ► Alle Personen in der TV-Dokusoap waren echt, ebenso Handlung und Dialoge. Es gab keine Drehbücher; die Fussbroichs ließen sich bei ihrem Leben situativ filmen. ► Die Autorin, Regisseurin und Produzentin der Serie, Ute Diehl, wurde für die Serie 1992 mit dem Grimme-Preis in Bronze ausgezeichnet. ► Fred Fussbroich leidete bis zu seinem Tod an erheblichen gesundheitlichen Problemen und verstarb am 18. Oktober 2022.

Die TV-Serie „Die Fussbroichs“ wurde von 1989 bis 2001 im WDR ausgestrahlt und gilt als erste deutsche TV-Dokusoap. Im Mittelpunkt stand die Kölner Arbeiterfamilie, bestehend aus Frank Fussbroich, seiner Mutter Annemie und eben seinem Vater Fred Fussbroich. Insgesamt wurden in den zwölf Jahren „Die Fussbroichs“ 100 Episoden in 17 Staffeln ausgestrahlt. Fred ging 1997 in den Vorruhestand (Folge 66: „Die letzte Schicht), seine Frau Annemie arbeitete bis zur Rente bei der Kölner Stadtverwaltung.

Frank Fussbroichs Vater Fred ist tot: Fans in Trauer um WDR-Star © Imago Images

Im Jahr 2020 machten die Fussbroichs noch einmal Schlagzeilen, als sich Mutter Annemie und Vater Fred mit dem Coronavirus infizierten. „Mein Vater ist lungenkrank und kriegt schwer Luft. Deswegen mache ich mir da natürlich auch große Sorgen“, sagte Sohn Frank Fussbroich im Januar 2021 gegenüber RTL. „Aber bisher hat er Gott sei Dank keine Symptome und auch keine Atemnot“, erklärte er im Anschluss.

„Die Fussbroichs“ im WDR: Deutschlands erste TV-Dokusoap – über eine echte Kölner Arbeiterfamilie

Vater Fred Fussbroich, geboren 16. September 1940, gestorben 18. Oktober 2022

Ehefrau Annemie (Annemarie) Fussbroich, geboren im September 1947 in Bergisch Gladbach

Sohn Frank Fussbroich, geboren 17. Juni 1968

Doch am Morgen des 18. Oktober herrscht nicht nur auf den privaten Accounts der Familienmitglieder auf Facebook, sondern auch auf der Seite „Die Fussbroichs – heute“ Trauer. Dort hatte die Familie ihre Fans bis zuletzt immer über die aktuellen Entwicklungen bei der TV-Kultfamilie auf dem Laufenden gehalten. Nun ist die Seite überschwemmt mit Beileidsbekundungen. „Meine aufrichtige Anteilnahme, es tut mir furchtbar leid und wünsche euch von Herzen sehr viel Kraft in der nächsten schweren Zeit“, schreibt ein Fussbroich-Fan, ein anderer: „Deine direkte Art. Dein Humor. Und Dein Herz haben mir am Fernseher immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“

Fred Fussbroich im Alter von 81 Jahren verstorben – Fans trauern auf Facebook und Co.

„Ein kölsches Original, mach et jut“

„RIP. Mit den Fussbroichs gab es immer etwas zu lachen Mein Beileid an die Familie“

„Das tut mir sehr leid, Ruhe in Frieden Mein Beileid an die Familie.“

„Och, das tut mir sehr leid. Annemie und seinem Sohn Frank mein herzliches Beileid“

(mo) Fair und unabhängig informiert, was in Deutschland und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren