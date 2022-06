Nach Jürgen Drews, Thomas Anders und Ross Antony: Frank Schöbel hat Gastauftritt bei „Rote Rosen“

Teilen

Er hat einen „Rote Rosen“-Gastauftritt: Frank Schöbel wird in der Daily Soap auftreten und ist damit in guter Gesellschaft. In der ARD-Show waren zuvor Jürgen Drews, Thomas Anders und Ross Antony mit dabei. (Fotomontage) © NDR/ARD/Nicole Manthey

Er hat einen „Rote Rosen“-Gastauftritt: Frank Schöbel wird in der Daily Soap auftreten und ist damit in guter Gesellschaft. In der ARD-Show waren zuvor Jürgen Drews, Thomas Anders und Ross Antony mit dabei.

Lüneburg bei Hamburg - Ankündigung seines „Rote Rosen“-Gastauftritts: Schlagerstar Frank Schöbel (79) wird mehreren Folgen der Daily Soap mitspielen. Der kultige Schlagersänger feiert in diesem Jahr sein 60. Bühnenjubiläum und zudem seinen 80. Geburtstag.

Wegen der besonderen Anlässe war eigentlich eine Jubiläumsgala vom MDR geplant gewesen, die jedoch wegen eines nicht vorhandenen Budgets abgesagt werden musste. Mit einem für ihn geplanten „Rote Rosen“-Gastauftritt sprang jetzt der NDR ein, um das Ausnahmetalent zu ehren.

ROTE ROSEN FOLGE 3629, am Freitag (26.08.22) um 14:10 Uhr im ERSTEN. Tina (Katja Frenzel, r.) genießt es, ganz allein Zeit mit ihrem Idol Frank Schöbel (l.) zu verbringen. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Gegenüber BILD verriet Frank Schöbel aufgeregt: „Vom 13. bis zum 17. Juni drehe ich in Lüneburg bei Hamburg. Ich spiele einen Schlagersänger, der gerade auf Tournee ist. Dabei besuche ich dann mein Management in Hamburg und lande so auch in der schönen Stadt in Niedersachsen. Dit is dufte. Man hat mir sogar zugestanden, dass ich die Dialoge aus dem Drehbuch ein wenig an meine typische Art zu reden anpassen kann.”

Für den Schlagerstar ist es nicht das erste Mal, dass er vor der Kamera steht, da er unter anderem in der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ zu sehen war: „Ich habe ja früher schon in vielen Filmen mitgewirkt. Das hat immer Spaß gemacht und war mal ein schöner Ausgleich zum Singen, Texten und Komponieren.“

ARD ROTE ROSEN FOLGE 3629, am Freitag (26.08.22) um 14:10 Uhr im ERSTEN. Ben (Hakim Michael Meziani, l.) und Tina (Katja Frenzel, r.) freuen sich, als Frank Schöbel (M.) sie als vorbildliches Ost-West-Paar lobt. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Auch Jürgen Drews, Thomas Anders und Ross Antony waren schon bei „Rote Rosen“

Der Musiker tritt mit seinem Gastauftritt in der beliebten Telenovela in die Fußstapfen namhafter anderer Schlagerstars, die zuvor in der Daily Soap mitwirkten. So waren vor dem Komponisten bereits Stars wie Jürgen Drews (77), Ross Antony (47) und auch Thomas Anders (59) in der Show mit dabei gewesen. Es bleibt spannend, welcher prominente Gast nach Schöbel in das „Drei Könige“-Fünfsternehotel in Lüneburg einchecken wird!



Die Fans können sich die Folge mit dem Schlagerstar laut ARD am 25. und 26. August jeweils um 14:10 Uhr im Ersten anschauen.