„Ist eine Ikone“: Frank Zander für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Frank Zander wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet © Paul Zinken/dpa

Große Ehre für Frank Zander: Mit 80 Jahren erhält der Berliner Schlagerstar Mitte August einen Preis für sein Lebenswerk.

Seit zahlreichen Jahren gehört Frank Zander (80) zur festen Größe in der deutschen Schlagerszene. Mit Hits wie „Hier kommt Kurt“ und „Marlene“ hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt und sorgt überall für gute Laune. Nun wird dem Sänger eine besondere Ehre zuteil: Ihm wird der „Schlager Radio-Preis“ für sein Lebenswerk verliehen. „Kaum ein anderer hat den Preis so verdient wie Frank Zander. Über Jahrzehnte ist er mit seinen Schlagern präsent geblieben“, begründet Schlager Radio-Chef Oliver Dunk die Entscheidung.

Frank Zander sei eine „Ikone“ und begeistere bis heute „Millionen“ mit seinen Auftritten und Songs. Doch auch das humanitäre Engagement des Musikers floss in den Entschluss mit ein, ihn für sein Lebenswerk auszuzeichnen. „Zusätzlich engagiert er sich für die Schwächsten und Ärmsten. Jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltet er in Berlin ein Essen und einen festlichen Nachmittag für 3000 Obdachlose und bedürftige Menschen“, erklärt der Radio-Boss.

Überreicht wird Frank Zander der Preis am 13. August auf der Schlager Radio „SchlagerHammer“-Tour in Oranienburg. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird er die Auszeichnung von niemand anderem als Schlagersängerin Marie Reim (22) entgegennehmen. Davon ahne der gebürtige Berliner aber bislang noch nichts.

Frank Zander: Das sagt der Schlagerstar zu der Auszeichnung

Gegenüber der Publikation gestand Frank Zander, „absolut geschockt“ von der Auszeichnung zu sein – natürlich im positiven Sinne. „Mit dem Lebenswerk-Preis hätte ich wirklich nicht gerechnet. Denn ich habe noch so viel vor“, kündigte der Künstler an. Trotz seiner 80 Jahre sei er nach wie vor „voll in Saft und Kraft“ und nehme ständig neue Musik auf.

An die Rente denkt Zander noch lange nicht. „Ich möchte gern noch bei Auftritten weiterhin mein Publikum begeistern", erklärte er. Im Gegensatz zu seinem Schlagerkollegen Jürgen Drews (77), der kürzlich sein Karriereende bekanntgeben hatte, will Frank Zander also noch viele weitere Jahre Musik machen. Den Preis für sein Lebenswerk nimmt er trotzdem gerne an. „Der kommt zu meinen ganzen anderen Preisen und wird einen Ehrenplatz erhalten", freute sich der Entertainer.