Konzert-Panne: Darum musste Helene Fischer in Frankfurt drei Songs nochmal singen

Schlagerqueen macht Überstunden

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Erbas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Frankfurt gibt Helene Fischer die letzten Konzerte ihrer „Rausch“-Tour. An einem Abend konnte der reguläre Ablauf der Show allerdings nicht eingehalten werden.

Frankfurt am Main – Sage und schreibe 70 Konzerte umfasst Helene Fischers (39) „Rausch“-Tour. Das große Finale steht am Sonntag (8. Oktober) in Frankfurt an, wo die Schlagerqueen allerdings bereits an den Tagen zuvor Shows gespielt hatte. Eine davon fiel allerdings aus dem gewohnten Rahmen – mit gutem Grund …

Weil Technik streikt: Schlagerqueen Helene Fischer muss drei Songs nochmal singen

Denn wie schlagerprofis.de berichtet, hatte man die „Rausch“-Konzerte am Freitag (6. Oktober) und Samstag (7. Oktober) mitgefilmt, um Videomaterial für eine offenbar geplante Live-DVD zu produzieren. Vor Ort seien ungewöhnliche viele Kameras auf Helene Fischer gerichtet gewesen.

Damit der Show-Mitschnitt die Schlagerqueen von ihrer besten (und professionellsten!) Seite zeigt, mussten einige Aufnahmen am Freitag offenbar wiederholt werden. Weil die als Showelement genutzte Wasser-Fontäne spontan gestreikt hatte, holte die 39-Jährige diesen Teil des Sets nach. Drei Songs („Wenn alles durchdreht“, „Never Enough“, „Hand in Hand“) wurden ein zweites Mal gesungen. Dabei funktionierte dann alles so, wie man es geplant hatte.

+ Helene Fischer gilt als Perfektionistin – deswegen wurden für ihre Live-DVD drei Songs in Frankfurt wiederholt © Henning Kaiser/dpa

Das Freitagskonzert in Frankfurt ging dementsprechend länger als angesetzt: Erst um 00:20 Uhr war die Show der „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin vorbei. Die Fans dürften sich über die ungeplante Zugabe allerdings gefreut haben – ebenso, wie über einen Live-Moment, bei dem Thomas Seitel (38) seine große Liebe Helene Fischer auf sympathische Art unterstützte. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de

Rubriklistenbild: © Henning Kaiser/dpa