Birgit Schrowange macht sich über Frauke Ludowig lustig: Das stört sie an der RTL-Moderatorin

Lange waren Birgit Schrowange und Frauke Ludowig Kolleginnen bei RTL. Jetzt verriet die ehemalige „Extra“-Gastgeberin, warum sie die beliebtere Moderatorin gewesen sein soll.

Köln – Birgit Schrowange (65) hat sich dem Kreuzverhör „Ein Promi, ein Joker“ bei RTL gestellt. Dabei wurden der ehemaligen „Extra“-Moderatorin zehn Fragen gestellt, von denen sie nur eine überspringen durfte. Schnell kam das Gespräch auch auf ihre Ex-Kolleginnen, zu denen auch RTL-Urgestein Frauke Ludowig (59) zählt.

Darum war Birgit Schrowange beim gesamten Team so beliebt

Selbstbewusst erzählte Schrowange: „Als ich noch bei RTL war, haben alle gerne mit mir gedreht.“ Demnach war die Zusammenarbeit mit ihr auch beliebter als mit ihrer Kollegin Frauke Ludowig. Das lag laut Schrowange daran, dass es bei ihr immer Essen am Set gab.

„Ich bin total verfressen“, lachte die Moderatorin in dem Interview mit David Modjarad (52). Bei ihr hätte es immer Kuchen am Nachmittag, Eis oder „ein gutes Mittagessen“ gegeben, führte Schrowange weiter aus. Das war wohl auch ihren Kollegen und Kolleginnen aufgefallen, die sich gefreut haben sollen: „Bei dir kriegt man immer was zu essen.“ Ganz anders als bei Kollegin Ludowig: „Bei Frauke Ludowig gibt’s nie was zu essen“, sollen sich Kameraleute und Redakteure bei Schrowange „beschwert“ haben.

Birgit Schrowange über Nachfolgerin Mareile Höppner: „Sensationell!“

Der Scherz dürfte unter langjährigen Kolleginnen, wie Schrowange und Ludowig es waren, mehr als erlaubt sein. Frauke Ludowig ist seit 1990 und bis heute bei RTL. Schrowange moderierte von 1994 bis 2019 die Sendung „Extra – das RTL-Magazin“. Für ihre Nachfolgerin, Mareile Höppner (46), hatte Schrowange übrigens ausschließlich Lob übrig: „Die finde ich sensationell! Ich gucke gerne ‚Extra‘, Mareile merkt man an, dass ihr das total liegt, dass ihr das Spaß macht und dass sie die Sendung mag.“

Privat läuft es sowohl bei Frauke Ludowig als auch bei Birgit Schrowange bestens. Letztere feierte erst im Sommer ihre Traumhochzeit. Und auch Frauke Ludowig zeigte sich vertraut mit ihrem Mann im Netz. Verwendete Quellen: RTL