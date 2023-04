Ähnlichkeit nicht zu übersehen: Frauke Ludowig zeigt sich mit ihren Eltern

Frauke Ludowig gewährt den Fans einen privaten Einblick in ihr Leben. Auf Instagram zeigt sich die RTL-Moderatorin zusammen mit ihren Eltern.

Ostern heißt Familienzeit: Das sieht bei TV-Star Frauke Ludowig (59) nicht anders aus. Die „Exclusiv“-Moderatorin hat die Feiertage an der Seite ihrer Eltern genossen. Wie nah sie ihrer Mutter und ihrem Vater noch immer steht, beweist die Blondine mit einem tollen Schnappschuss. Auf Instagram postete sie ein gemeinsames Foto mit Mama und Papa. Frauke steht in der Mitte und strahlt glücklich in die Kamera, während sie von ihren Eltern umringt ist. Die Ähnlichkeit zwischen den drei ist unverkennbar.

Zu dem süßen Bild veröffentlichte Frauke emotionale Worte. „Bin sehr dankbar für so tolle Eltern! Und für glückliche Stunden an diesen Festtagen“, schrieb sie. „Ich wünsche euch ein paar schöne Tage mit euren Liebsten.“ Mit dem Hashtag „Frohe Ostern“ unterstrich die gebürtige Wunstorferin ihre Botschaft.

Viel Lob für Frauke Ludowig: „Man sieht, woher sie ihre Schönheit hat“

Die Fans hinterließen zahlreiche begeisterte Kommentare unter dem Post. „Schön, dass du die Zeit mit deinen Eltern so genießt. Sie ist so wertvoll und mit nichts zu ersetzen“, war unter anderem zu lesen. Und: „So schönes Bild, man sieht, woher Frauke ihre Schönheit hat.“ Besonders dass die Moderatorin völlig ohne Make-up für das Foto posierte, beeindruckte die Follower. „Frauke Ludowig sieht ungeschminkt einfach umwerfend aus und ihre Augen leuchten viel mehr als sonst“, schwärmte ein User. Ein weiterer schrieb: „Mehr solche Auftritte, bitte! Das ermutigt hoffentlich viele andere Frauen dazu, zu ihrer natürlichen Schönheit zu stehen. Weniger ist mehr!“

Auch TV-Kollegin Marlene Lufen (52) hinterließ einen Ostergruß für Frauke. „Ach, deine lieben Eltern! Sehen beide toll und gesund aus, das freut mich sehr. Liebe Grüße!“, schrieb die Moderatorin. „Let’s Dance“-Juror Jorge González (55) wiederum kommentierte das Familienbild mit zwei Herz-Emojis. Und Jenny Elvers (50) merkte an: „Wie schön! Frohe Ostern.“

Es ist nichts Neues, dass Frauke Ludowig ein absoluter Familienmensch ist. Bei der Arbeit wird sie mittlerweile oft von ihrer ältesten Tochter Nele (19) begleitet, die in ihre beruflichen Fußstapfen getreten ist. Nesthäkchen Nika (17) sieht man dagegen seltener in der Öffentlichkeit.