Von „Baywatch“ bis „Babe“: RTL-Zuschauer feiern Urlaubsfoto von Frauke Ludowig

Frauke Ludowig teilt auf Instagram ein Bild von sich im roten Badeanzug © Instagram/Frauke Ludowig

Auf Instagram feiern sowohl Fans als auch prominente Kollegen Frauke Ludowig für ihr heißes Urlaubsbild. Die Moderatorin posiert in einem roten Baywatch-Badeanzug.

Mallorca – Frauke Ludowig (58) ist als Moderatorin von „Exclusiv – Das Starmagazin“ immer top gestylt und hat schon den ein oder anderen Designer vor der Kamera probegetragen. Aber auch in einem weniger stoffreichen Outfit kann die RTL-Persönlichkeit überzeugen. Im Urlaub auf Mallorca präsentierte sie sich jetzt in einem schicken roten Badeanzug, der ein wenig an die Baywatch-Bademode erinnert. Ein Bild davon postete sie auf Instagram. Darauf steht sie auf einem Balkon, im Hintergrund sieht man Palmen und das blaue Meer der spanischen Mittelmeer-Insel.

Die tolle Urlaubs-Umgebung ist aber nicht der einzige Hingucker auf dem Foto. Frauke in dem roten Badeanzug macht ebenfalls eine tolle Figur und kann sich mit ihren 58 Jahren allemal noch im Badeanzug sehen lassen. Das Kleidungsstück ist von der Marke Eres, die die Moderatorin in dem Beitrag auch verlinkt hat. Gleichzeitig wünschte sie ihren Fans in Deutschland noch schöne Feiertage. Sie schrieb: „Habt alle ein wunderschönes Pfingstfest. Eure Frauke.“

RTL-Zuschauer feiern Urlaubsfoto von Frauke Ludowig

Die Fans sind von dem Outfit und der tollen Figur von Frauke Ludowig total begeistert und auch einigen prominenten Kollegen gefällt das Bild offenbar. Reality-Star Evelyn Burdecki (33) schrieb zum Beispiel unter den Post: „Baywatch Frauke!“ Marlene Lufen (51) kommentierte: „Du hottes Babe!“ Sogar Birgit Schrowange (64) konnte sich ein „Wow“ nicht verkneifen.



Neben den Promis sind die Fans genauso begeistert. „Nächste Baywatch Nixe“, schreibt einer. Ein weiterer Follower witzelt gekonnt: „Das ist ja Baywatch mit Pamela. Wo ist Frauke?“ Und wieder ein anderer zitiert den berühmten „Chris de Burgh“-Song „Lady in Red“. Die meisten der Kommentare bestehen allerdings nur aus Herzen, Flammen oder glücklichen Emojis. Einige wenige loben das Aussehen von Frauke Ludowig aber auch charmanter: „Ich wünsche Ihnen, wunderschöne Frau, einen schönen guten Morgen und ein schönes Pfingstwochenende.“