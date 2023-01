Frauke Ludowig kleidet sich auf TikTok wie ihre Tochter

Frauke Ludowig vor und nach ihrem Umstyling. © TikTok/Nele Ludowig

Baggy Pants, Haarband und Turnschuhe: Frauke Ludowig springt auf TikTok-Trend auf und lässt sich von ihrer ältesten Tochter Nele Ludowig einkleiden.

Paris – Frauke Ludowig (58) und ihre älteste Tochter Nele (19) erlaubten sich gemeinsam via TikTok einen kleinen Spaß. Aktuell macht auf der Plattform ein Trend die Runde, bei dem Eltern in die Outfits ihrer Kinder schlüpfen. Das konnte sich das Mutter-Tochter-Gespann nicht entgehen lassen und gab nun seinen Beitrag zum viralen TikTok-Trend. Frauke, die im TV sonst herausgeputzt mit eleganten Looks und High Heels glänzt, bekam nun für den Clip Baggy Pants, klobige Turnschuhe, ein Haarband, Strickpullover und als i-Tüpfelchen ein kleines „Prada“-Täschchen von ihrer Tochter gereicht.

Zunächst zeigt der kurze Videoclip Frauke im Schlafanzug aus dem Bild laufen und als Nele 2.0 zurückkommen. „Frauke gewinnt den Trend“, findet eine begeisterte Userin in den Kommentaren unter dem Beitrag. Eine weitere Nutzerin fällt beinahe aus allen Wolken, als ihr klar wird, dass DIE Frauke Ludowig Neles Mutter ist. Denn so sehr in der Kommentarspalte deutlich wird, dass Frauke sich auf TikTok großer Beliebtheit erfreuen kann, hat sich auch der älteste Spross der wohl bekanntesten deutschen Promi-Interviewerin mittlerweile einen Namen gemacht.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Nele Ludowigs Karriereweg steht fest

Die 19-Jährige tritt nämlich nach ihrem abgeschlossenem Abitur im Sommer letzten Jahres in die Fußstapfen ihrer Mutter. Im Herbst durfte Nele bereits ihr RTL-Debüt feiern und selbst in die Rolle der Moderatorin schlüpfen. Nebenbei studiert die junge Frau nun Journalismus an der Uni Köln – der Karriereweg ist hier wohl gesetzt. Gemeinsame Auftritte des Mutter-Tochter-Duos auf dem roten Teppich haben bereits gezeigt, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Nele fühlt sich ebenso pudelwohl vor der Kamera wie ihre berühmte Mama - da brauchte die Studentin wohl nicht lange überlegen, was sie mal werden will.

Über die Feiertage haben die Damen es allerdings außerhalb des Rampenlichtes ruhig angehen lassen und zum Familienurlaub nach Paris nur die Handykamera an sich herangelassen. So konnten sich Fans über private Einblicke in das Familienleben der Ludowigs freuen. Neben dem Mutter-Tochter-Umstyling gab es auch „Outfit“-Videos mit der kleinen Schwester und Einblicke in das Tagesprogramm in der Stadt der Liebe.