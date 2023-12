Mit 59 so fit wie nie: Frauke Ludowig verrät ihr Mucki-Geheimnis 

Die Moderatorin setzt auf regelmäßiges Training

Die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig trainiert gerne und regelmäßig. Auf Instagram präsentiert sie sich mit muskulösen Armen und verrät in einem Interview ihr Fitness-Geheimnis.

Köln – „Ich fühle mich gerade besser denn je“, verrät Fernsehstar Frauke Ludowig (59) in einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung. Auf ihrem Instagram-Profil findet man auch Trainingsbilder der Moderatorin. Darunter schrieb ihr Personal-Trainer Marcus Kalz (46): „Von anfänglichen Zweifeln zu großen Erfolgen – Frauke Ludowig hat bewiesen, dass Durchhaltevermögen und Hingabe beim Sport wahre Veränderungen bewirken können. Ich bin super stolz auf Dich!!!“

Frauke Ludowig ist sich sicher: „Fitness kennt kein Alter“

Die 59-Jährige trainiert mit dem Sportwissenschaftler zweimal pro Woche. „Ich mache auch jeden Tag etwas allein. Oft nach der Arbeit und nicht länger als zwanzig Minuten“, erklärte sie weiter. Dabei setze sie auf Kniebeugen, Liegestütze oder Bankdrücken. „Alles mit Eigengewicht. Das kann ich praktisch überall machen“, fügte sie hinzu. Um fit zu bleiben, trainiere sie regelmäßig. „Ich habe mir eine Routine aufgebaut. Nebenbei schaue ich gern Fernsehen. Dann fällt mir das Schwitzen noch leichter.“

Sport hatte bei ihr nicht immer Priorität. Irgendwann habe es dann aber doch Klick gemacht: „Ich habe gemerkt, wie gut Bewegung meinem Körper und Geist tut und habe weitergemacht. Das Schöne ist: Fitness kennt kein Alter“, so Ludowig.

Die Moderation achtet zudem auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung: „Durch meine Töchter bin ich auf Bowl gekommen. Dieser Mix aus Gemüse, Obst, Hühnchen, Fisch oder Tofu schmeckt super lecker und ist auch noch gesund.“ In der Adventszeit sündigt sie allerdings schon ein bisschen: „Gerade in der Weihnachtszeit kann ich dann doch nicht so ganz auf Süßigkeiten verzichten“, gibt sie zu.

