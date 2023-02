Frauke Ludowig sieht auch ungeschminkt im Sportoutfit bezaubernd aus

Frauke Ludowig gibt beim Sport alles © Instagram: fraukeludowig_official

Frauke Ludowig tritt in ihrem Beruf als TV-Moderatorin zumeist top gestylt auf. Jetzt zeigte sich die 59-Jährige ganz leger im Sport-Dress.

Köln – Frauke Ludowig (59) ist zweifelsohne eines der bekanntesten Gesichter des deutschsprachigen Fernsehens. Als langjährige Moderatorin des Boulevardmagazins „RTL Exclusiv“ begleitet die TV-Journalistin tagtäglich zahlreiche Zuschauer durch den Fernsehnachmittag. Doch auch in den sozialen Netzwerken ist Ludowig seit einiger Zeit ziemlich aktiv. Ihre über 350.000 Follower versorgt die fast 60-Jährige regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag. Dabei zeigte sie sich zuletzt von einer bisher eher unbekannten Seite.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Frauke Ludowig am vergangenen Wochenende ein Video, das sie bei ihrem wöchentlichen Fitness-Programm zeigt. Im Gegensatz zu ihren sonstigen Auftritten bei RTL ist die TV-Berühmtheit dabei nicht wie sonst üblich in Designermode und mit perfekt aufgetragenem Make-up zu sehen. Stattdessen trägt Frauke ein einfaches Sportoutfit bestehend aus einem Sport-BH in Altrosa, passend gepaart mit einer gleichfarbigen Leggings. Ihr Haar fällt ihr in lässigen Beach-Waves über die Schultern, geschminkt ist der RTL-Star kaum.

Frauke Ludowig begeistert ihre Follower mit ihrem lässigen Sport-Auftritt im Netz

„Sonntage! Vor der Arbeit ist nach dem Sport“, schreibt Frauke Ludowig zu ihrem Sport-Posting auf Instagram, „aber jetzt geht‘s erst mal mit Bewegung los … startet gut in den Tag!“ Im Video posiert die „Exclusiv“-Moderatorin entspannt vor ihrem bodentiefen Spiegel, bevor sie sich dann auch noch bei ihrem Workout auf dem Stepper filmt. Während es viele ihrer gleichaltrigen Kolleginnen aus Angst vor Age-Shaming verständlicherweise vermeiden, sich ohne Make-up und Top-Styling auf Social Media zu zeigen, will Frauke Ludowig mit ihrem Clip wohl ein Zeichen gegen den Schönheitswahn im Netz setzen.

Ihre Follower sind derweil begeistert von der Offenheit der RTL-Mitarbeiterin. In der Kommentarspalte des Beitrags erhält Frauke zahlreiche Komplimente für ihren sportlichen Auftritt, womit wieder einmal bewiesen wäre, dass auch der Großteil der Internet-Community keine Lust mehr auf perfekt inszenierten und mit Filtern geschönten Social-Media-Content hat. Hut ab für Frauke Ludowig!