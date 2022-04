Frauke Ludowig zeigt sich völlig ungeschminkt und Fans lieben es: „Weil du von innen schön bist“

Frauke Ludowig mag es gerne topgestylt, aber auch mal komplett ungeschminkt © dpa | Henning Kaiser & Instagram: fraukeludowig_official

Kein Make-up! Frauke Ludowig strahlt ungeschminkt auf einem Selfie, das sie bei einer Gesichtsbehandlung machte. Die innere Schönheit der Moderatorin begeistert ihre Follower.

Köln – Sie zeigt ihre natürliche Schönheit! Frauke Ludowig (58) gönnte sich einen freien Montag und entspannte sich bei einer wohltuenden Gesichtsbehandlung. Die in Wunstorf geborene „Exclusiv – Das Starmagazin“-Fernsehmoderatorin ließ ihre Follower an einem schönen Selfie von sich teilhaben, auf dem sie völlig ungeschminkt ist und ihre natürliche Schönheit zeigt.



Das tolle Foto von ihrem Besuch in einem Beauty-Salon postete sie jetzt auf Instagram und begeisterte damit ihre Fans, die von der natürlichen Schönheit der Prominenten schwärmten. Auf dem natürlichen Schnappschuss ist sie dabei zu sehen, wie sie bei der Schönheitsbehandlung ohne Make-up und mit offenen Haaren auf der Liege des Beauty-Salons liegt und zufrieden in die Kamera lächelt. Die Bildunterschrift des Postings begann sie mit den passenden Hashtags #nomakeup, #nofilter, #nostress und #yesyesyes und verkündete glücklich: „Das Beste an einem freien Montag!”

Frauke Ludowig zeigt sich ohne Make-up

Der komplett ungeschminkte Look scheint auch bei den Followern der RTL-Moderatorin sehr gut angekommen zu sein, die ihre Begeisterung mit zahlreichen positiven Kommentaren ausdrückten. So schwärmte einer der Fans der TV-Persönlichkeit ganz begeistert: „Weil du einfach von innen so schön bist, liebe Frauke.“ Der User fügte zudem den Hashtag #scheissfilter hinzu, mit dem er sich darauf bezog, dass Schnappschüsse ohne Filter oftmals viel authentischer sind. Ein weiterer Fan der zweifachen Mutter lobte ihre natürliche Schönheit, indem er schrieb: „Wow ... du strahlst so schön.“