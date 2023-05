„Hochzeitsnacht feiern wir gemütlich vor dem Fernseher“: Freddy Quinn hat Ja gesagt

Mit 91 Jahren nochmal getraut!

Mit 91 Jahren hat Freddy Quinn seine große Liebe Rosi geheiratet. Eine ausschweifende Feier gab es für die Rentner allerdings nicht.

Hamburg – Für die große Liebe ist es nie zu spät! Das weiß jetzt auch Schlager-Legende Freddy Quinn (91). Wie die BILD berichtet, soll der Sänger vor kurzem seiner Partnerin Rosi (64) das Ja-Wort gegeben haben. Schon seit vielen Jahren sind der Musiker und seine Liebste ein Paar. Jetzt wollten die beiden ihre Beziehung offenbar endlich offiziell machen. Die Trauung fand dem Artikel zufolge auf einem Standesamt in Hamburg statt. Eine ausschweifende Hochzeitsfeier haben die zwei Rentner allerdings nicht geplant.

Nur 25 Verwandte und Freunde waren eingeladen, als Freddy Quinn und seine Rosi sich vor dem Standesbeamten die ewige Treue schworen. Später stieß die Hochzeitsgesellschaft in einem Restaurant in der Hansestadt auf die beiden Frischvermählten an. Und statt in die Flitterwochen zu fahren, wollen der Kultmusiker und seine Gattin nach ihrem großen Tag lieber daheim entspannen. „Bei uns zieht wieder der Alltag ein“, gibt Rosi im Gespräch mit BILD preis, „wir kennen uns so lange. Unsere Hochzeitsnacht feiern wir gemütlich vor dem Fernseher.“

Freddy Quinn musste vor der Trauung zum Herrenausstatter geschleppt werden

Und obwohl Freddy Quinn und seine Rosi kein großes Aufheben um ihre Hochzeit machen wollten, war der Braut doch wichtig, in schicker Kleidung vor den Standesbeamten zu treten. Der 91-jährige Bräutigam dagegen legte offenbar keinen großen Wert auf sein Äußeres. Rosi erzählt: „Freddy wollte mit einem seiner alten Anzüge zum Standesamt. Ich musste ihn an den Ohren zum Einkaufen ziehen.“ Ihr Brautkleid ließ die 64-Jährige nach einem eigenen Entwurf schneidern.

Freddy Quinn lernte Rosi bereits vor drei Jahrzehnten zum ersten Mal kennen. Bevor die beiden aus ihrer Freundschaft eine romantische Beziehung machten, vergingen dann jedoch noch einmal zwanzig Jahre. Eine Hochzeit war eigentlich nicht geplant. „Vor einigen Wochen hat er plötzlich gesagt: ‚Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten!‘“, berichtet Rosi über Freddys plötzlichen Sinneswandel.