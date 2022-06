„Hoffentlich überlebe ich“: Frédéric Prinz von Anhalt wegen Corona im Krankenhaus

Frédéric Prinz von Anhalt ist an Corona erkrankt © Imago

Trotz Booster-Impfung hat die Corona-Erkrankung von Frédéric Prinz von Anhalt einen dramatischen Verlauf genommen: Er musste in die Klinik eingeliefert werden.

Große Sorge um Frédéric Prinz von Anhalt (79): Der Witwer von Zsa Zsa Gabor († 2016) musste wegen seiner Corona-Erkrankung ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl er mehrfach geimpft ist, scheint es ihn richtig heftig erwischt zu haben. „Ich wusste, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich habe die ganze Nacht durchgehustet und konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe noch nie so gelitten“, enthüllt Frédéric im Interview mit der Abendzeitung.

Schließlich habe er in seiner Wohnung in Beverly Hills den Notruf gewählt, woraufhin ein Arzt zu ihm eilte und ihn sogleich mit Sauerstoff versorgte. Für den Wahl-Kalifornier ein einschneidendes Erlebnis, denn lange Zeit spielte er das ernsthafte Risiko einer Corona-Erkrankung herunter. „Ich habe mich immer über Covid lustig gemacht. Jetzt geht es mir unfassbar schlecht“, gesteht er. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Meine Lunge drückt und mein ganzer Körper schmerzt.“ Im Moment sei er sogar zu schwach, um selbst aus dem Bett zu steigen, da er sofort umkippen würde.

Frédéric Prinz von Anhalt hat Angst um sein Leben

Wie schlecht es dem Geschäftsmann wirklich geht, macht seine folgende Aussage deutlich: „Ich habe Angst, dass mich Corona umhaut. Hoffentlich überlebe ich das hier.“ Mit 79 Jahren ist Frédéric schließlich nicht mehr der Jüngste – das weiß er auch selbst. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Multi-Millionär möglichst schnell von seiner Erkrankung erholen kann. „Und wenn das so ist, werde ich ganz neu anfangen“, kündigt er an.

Denn er wolle nie wieder in eine Situation kommen, wo er sich „alleine und hilflos“ fühle. „Aktuell ist keiner für mich da“, ärgert sich Frédéric. Besonders sauer ist er auf seinen Adoptivsohn Kevin von Anhalt (28), der ihn „nicht einmal angerufen“ habe. Nun droht er dem Freund von Luna Schweiger (25) mit heftigen Konsequenzen. „Kevin ist als Erstes weg. Dann werde ich mir wieder ein Team holen, was ich früher schon hatte“, kündigt Frédéric an.