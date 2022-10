„Freue mich aufs Oma werden“: Anna-Maria Ferchichi schließt neuntes Kind aus

In ihrer eigenen Doku redet Anna-Maria Ferchichi über weitere Kinder nach den Drillingen. (Fotomontage) © Instagram/anna_maria_ferchichi

In ihrer eigenen Doku redet Anna-Maria Ferchichi über weitere Kinder nach den Drillingen.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (40) ist stolze Mutter von acht Kindern. Ihre jüngsten Kinder, die Drillinge Leonora, Amaya und Naima, feiern bald ihren ersten Geburtstag. Das ist natürlich ein großer Meilenstein für die Eltern, welche sich wehmütig an die Anfangszeit mit ihrem Nachwuchs zurückerinnern. Nicht selten kommt auch der Wunsch nach mehr Nachwuchs auf. So scheint es auch Anna-Maria zu gehen. Im Rahmen ihrer Doku „Bushido Reset“ wird auch das Thema erneuter Nachwuchs aufgegriffen.

Dort schien sie nicht abgeneigt. „Nicht jetzt, aber in zwei Jahren“, so ihre Antwort. In ihrer neuesten Instagram-Story scheint dies aber kein Thema mehr zu sein. „Keine Ahnung, was mich da wieder geritten hat. Nein! Keine Kinder mehr in diesem Leben“, macht die 40-Jährige deutlich. Stattdessen hat sie eine ganz andere Vorstellung.

Anna-Maria Ferchichi: Das nächste Kind wird ihr Enkelkind

Aus einer früheren Beziehung brachte Anna-Maria einen Sohn mit in die Ehe mit Bushido, welcher bürgerlich Anis Ferchichi heißt. Dieser ist mittlerweile 20 und erwachsen. „Ich freue mich aufs Oma werden“, erzählt die Beauty. Da ihr Sohn schon 20 sei, wird es laut der Influencerin wohl keine 10 Jahre mehr dauern, bis sie Oma wird. „Also gibt’s wieder Babys im Haus. Aber diesmal nicht von mir“, fasst sie zusammen.