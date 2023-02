„Freue mich extrem“: Michelle geht mit Tochter Marie Reim auf Tour

Michelle und ihre Tochter Marie Reim teilen die Liebe zum Schlager. Jetzt gehen die beiden Sängerinnen gemeinsam auf Tour.

Köln – Marie Reim (22) hat den Schlager im Blut! Als Tochter der erfolgreichen Entertainer Michelle (51) und Matthias Reim (65) ist die junge Musikerin buchstäblich auf der Bühne aufgewachsen. Schon früh entschloss sich Marie deshalb dazu, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten und ebenfalls eine Karriere als Schlagerstar anzustreben. Schon mehrfach ist die Nachwuchssängerin an der Seite ihrer Mutter aufgetreten. Jetzt kündigte Michelle mit einem Video in den sozialen Netzwerken eine gemeinsame Tournee mit ihrer Tochter an.

Michelle und ihre Tochter Marie Reim teilen die Liebe zum Schlager. Jetzt gehen die beiden Sängerinnen gemeinsam auf Tour. (Fotomontage) © Instagram/Michelle & Instagram/Marie Reim

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte die „Wer Liebe lebt“-Interpretin eine Story, in der sie bekannt machte, dass einige Performances als Mutter-Tochter-Gespann in Planung seien. „Ja liebe Freunde“, beginnt Michelle im Clip ihre Ansprache, „jetzt kommen wir zur ersten Auflösung, wer mit auf meine Tour kommt. Ihr habt es schon erraten und natürlich wird es genau so, wie ihr es gesagt habt. Natürlich kommt Marie mit auf meine Tour. Ich freue mich extrem, dass sie dabei ist und wir sind auch schon mitten in den Tour-Vorbereitungen.“

Michelle kann es nicht abwarten, mit ihrer Tochter Marie Reim zu performen

Dass es für Michelle selbstverständlich etwas ganz Besonderes ist, mit ihrer Tochter Marie Reim auf der Bühne zu stehen, ist in ihrem Instagram-Video nicht zu übersehen. Die Schlagermusikerin kündigt weiter an: „Es wird auf jeden Fall schön und ich freue mich einfach, wenn wir alle wieder gemeinsam feiern können — live mit Band. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auch dabei seid.“

Doch ihre Fans dürfen sich offenbar noch auf eine weitere Überraschung in Bezug auf Michelles anstehende Tournee freuen. Wie die 51-Jährige in ihrer Story weiter verrät, gibt es außerdem einen weiteren Künstler, der sie auf ihrer Konzertreise unterstützen wird. Genaue Details verriet sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. „Das ist der erste Act“, gibt sich Michelle in ihrem Clip geheimnisvoll, „der Zweite kommt bald.“