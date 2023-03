„Freue mich wahnsinnig!“: „Let’s Dance“-Star Kathrin Menzinger sitzt am Freitag in der Jury

„Let’s Dance“

Katrin Menzinger (34) trainiert eigentlich die Stars auf ihrem Weg zu Profi-Tänzern. Nach ihrem Ausscheiden wird sie jetzt in der österreichischen Jury sitzen!

Katrin Menzinger ist hierzulande bereits eine feste Größe bei „Let’s Dance“. Als Teil des Profi-Casts trainiert sie Woche für Woche mit den Stars und Sternchen der Show, um sie zu richtigen Profi-Tänzern auszubilden. Das hat in der Vergangenheit auch richtig gut geklappt! So konnte sie im letzten Jahr mit dem Zirkusartisten René Casselly (26) den begehrten Titel holen. Und auch zu ihrem Einstand trainierte sie Hans Sarpei (46) bereits an die Spitze der Stars. In der diesjährigen Staffel lief es für Menzinger allerdings weniger gut.

Mit ihrem Tanz-Partner, dem Komiker Abdelkarim (41), schied sie bereits in der Show mit dem Motto „Born in“ aus. In dieser Show hatten die Stars zu Songs getanzt, die in ihrem Geburtsjahr erschienen waren. Zuletzt trainierte Menzinger auch Sally Özcan, Sharon Battiste, Julia Beautx, Chryssanthi Kavazi und Anna Ermakova für das große „Boys vs. Girls“-Special. RTL wird das Special am Freitag zu Disco-Songs zeigen. Im Publikum sitzen wird Menzinger jedoch nicht mehr – sie feiert ein kleines Comeback!

Mini-Comeback als Gastjurorin – Menzinger bei „Dancing Stars“

Kurzerhand wechselt sie nämlich einfach die Seiten und wird beim österreichischen „Let’s Dance“ in der Jury sitzen! Die Show heißt da zwar nicht „Let’s Dance“, sondern „Dancing Stars“, aber das Konzept ist dasselbe. Das Verrückte daran: Katrin Menzinger war bereits bevor sie beim deutschen „Let’s Dance“ mitmachte bei der österreichischen Version der Show eine feste Größe! Das erste Mal vor der Kamera stand sie dort bereits im Jahr 2011. Stolze drei Mal nahm sie an der Tanz-Show teil und stand sogar zweimal im Finale.

Ihr damaliger Tanzpartner Vadim Garbuzov (35) war damals ebenfalls noch bei „Dancing Stars“ aktiv. Auch er tanzt derzeit noch bei „Let’s Dance“ mit GZSZ-Star Cryssanthi Kavazi (34). Kathrin Menzinger feiert mit ihrer Rückkehr zu „Dancing Stars“ also ein richtiges Comeback! Der Wechsel vom Dancefloor in die Jury ist hierbei nichts Ungewöhnliches: Motsi Mabuse hatte ebenfalls die Seiten gewechselt. Als Gastjurorin ist nun Katrin Menzinger an der Reihe und freut sich riesig. „Ich darf als Gastjurorin ein kleines Mini-Comeback feiern und freue mich wahnsinnig darauf“, verriet sie auf Instagram. „Ich hoffe, ihr seid dabei!“

