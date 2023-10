Désirée Nick verrät: Darum will sie keinen Freund

Bei Désirée Nick stehen Männer aller Altersklassen Schlange. Trotzdem bleibt sie lieber Single und erzählt, warum ein Mann an ihrer Seite nicht glücklich wäre.

Berlin - Désirée Nick (67) präsentiert sich in der Öffentlichkeit stets selbstbewusst und genießt ihre Unabhängigkeit. Kürzlich präsentierte die Entertainerin auch noch im Playboy, was sie zu bieten hat. Eine bessere Hälfte an ihrer Seite braucht sie aber nicht. Stattdessen genießt die Blondine ihr Single-Dasein. Darüber hat sie offen im Interview mit gala.de gesprochen.

Zahlreiche Angebote: Désirée Nick will trotzdem keinen Mann

Erst kürzlich schmückte Nick als ältestes Cover-Girl in Deutschland den „Playboy“. Dass Frauen in ihrem Alter immer noch top in Form sein können, finden ihre jüngeren und älteren Verehrer wohl auch. Doch die müssen erstmal verzichten. „Ich möchte es nicht und erlaube mir den Luxus, in dieser Lebensphase meine Energien auf andere Bereiche zu projizieren“, betont Désirée Nick.

„Wenn ich einen Mann haben wollen würde, hätte ich einen“, betonte Désirée Nick selbstbewusst. Für einen Mann sei in ihrem Alltag aber kein Platz – obwohl viele potenzielle Liebhaber ihr Glück versuchen würden. „Es bieten sich mir Herren aller Altersklassen an“, erzählt La Nick. Das heiße aber nicht, dass sie den Angeboten allen nachgehe.

Désirée Nick putzt den Großteil ihrer Freizeit

Wenn die TV-Ikone nicht gerade arbeitet, widme sie sich ihrem Grundstück mit 600 Quadratmetern Wohnfläche und 5.000 Quadratmetern Park – und das sei immer in einem top Zustand. „Ich habe kein Personal. Ich putze einen Großteil meiner Freizeit“, erzählt Désirée Nick. Sie denke deshalb nicht, dass ein Mann mit ihr dauerhaft glücklich werden würde. Es fehle schlichtweg an Zeit.

Désirée Nick mangelt es nicht an Angeboten, was Männer angeht. Trotzdem bleibt die Entertainerin lieber Single und erzählt, warum ein Mann an ihrer Seite nicht glücklich wäre. © IMAGO / snapshot

„Ich glaube auch, dass diese Herren eine Fantasie von meinem Leben haben, die ich gar nicht erfüllen und einlösen kann“, sagt Nick. Es sei alles weniger romantisch als es auf den ersten Blick vielleicht wirke. Einige Promi-Kollegen sind von ihren freizügigen Fotos jedoch gar nicht begeistert. Thomas Gottschalk lästerte über ihre Playboy-Fotos, worauf Désirée Nick mit einem pikanten Angebot reagierte. Verwendete Quellen: RTL