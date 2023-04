Freund, Karriere, Privatleben – Alle Infos zu Schlagerstar Beatrice Egli

Von: Elena Rothammer

Mit ihrem DSDS-Sieg gelang Schlagersängerin Beatrice Egli der Durchbruch. Alles Wichtige über ihren Freund, ihre Karriere und ihr Privatleben finden Sie hier.

Zürich – Mit drei Brüdern wuchs Beatrice Egli als Tochter eines Metzgers in der Schweiz auf. Heute ist sie aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Die Sängerin begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Stimme in ihren Songs wie „Neuanfang“ oder „Volles Risiko“. Auch als Moderatorin ist die Blondine für ihre gute Laune bekannt und teilt sich immer wieder mit Kollegen wie Florian Silbereisen die Bühne.

Name Beatrice Margerite Egli Geboren 21. Juni 1988 in Pfäffikon Größe 1,63 Meter

Beatrice Eglis musikalische Karriere startete bereits 2007. Damals trat sie mit der Schweizer Schlagersängerin Lys Assia auf und veröffentlichte mit ihr die Single „Sag mir wo wohnen die Engel“ sowie ein gleichnamiges Album. Das Duo nahm sogar am „Grand Prix der Volksmusik“ teil und erreichte den zwölften Platz. Danach folgte bereits ein Auftritt in Florian Silbereisens Show „Herbstfest der Volksmusik“. Der endgültige Durchbruch gelang der Blondine aber erst dank DSDS.

Beatrice Egli gewann die zehnte Staffel von DSDS

2013 nahm Beatrice Egli an der Kult-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Mit ihren Schlager-Darbietungen konnte sie überzeugen und siegte im Finale haushoch. 70,25 Prozent der Votes gingen an den Publikumsliebling. Neben einer Prämie von 500.000 Euro durfte sich die Sängerin auch über einen Plattenvertrag mit Universal Music freuen. Ihr Sieger-Titel „Mein Herz“, geschrieben und produziert von Dieter Bohlen, stieg in Österreich, Deutschland und in der Schweiz direkt in der ersten Woche auf Platz eins ein.

Gewann „Deutschland sucht den Superstar“ im Mai 2013: Beatrice Egli aus der Schweiz überzeugte als erste Teilnehmerin in der Geschichte der Show das Publikum mit Schlagermusik. (Archivbild) © dpa

Ihr DSDS-Sieg verpasste auch Beatrice Eglis früheren Werken einen Aufschwung. Selbst ihr bereits 2011 veröffentlichtes Album „Feuer und Flamme“ gelang nach dem Gewinn der Sprung auf Platz zwölf der Schweizer Charts. Nach der Ersterscheinung war es noch auf Platz 81 eingestiegen. Seitdem sind die Werke der Künstlerin stets am oberen Ende der Charts zu verorten.

Beatrice Egli gilt als erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Mehr als 1,3 Millionen Tonträger hat Beatrice Egli inzwischen verkauft. Ihre bislang erfolgreichste Veröffentlichung ist das vierte Studioalbum mit dem Titel „Glücksgefühle“. Über 450.000 Einheiten wurden davon verkauft. Gemessen an ihren Nummer-1-Alben ist Beatrice Egli mit diesem Erfolg die bisher erfolgreichste Schweizer Künstlerin. Außerdem durfte sie noch diese Auszeichnungen entgegennehmen:

Echo Pop

2014: Newcomer des Jahres (international)

2014: Newcomer des Jahres (international) Prix Walo

2014: Schlager

2014: Schlager Schlagerplanet Award

2019: Liebling des Jahres

2019: Liebling des Jahres Swiss Music Award

2015: Best Female Solo Act

2017: Best Female Solo Act

2021: Best Female Solo Act

2015: Best Female Solo Act 2017: Best Female Solo Act 2021: Best Female Solo Act Smago! Award

2017: Erfolgreichster Schlager-Export aus der Schweiz und Multitalent

2018: „Wellness für die Seele“-Award

2021: Erfolgreichstes neues „Best Of“-Album des Jahres (Bunt – Best Of)

Hat Beatrice Egli einen Freund?

Abseits ihrer Musikkarriere hält sich Beatrice Egli mit Informationen bedeckt. Über ihr Liebesleben wird zwar heiß diskutiert, doch die Musikerin selbst äußert sich kaum zu diesem Thema. Bei ihrer DSDS-Teilnahme war sie noch mit ihrem Freund Reto Steiner liiert. Die Liebe zerbrach allerdings Anfang 2014 nach fünf Jahren Beziehung. Seither gilt die Blondine offiziell als Single.

Ob sie tatsächlich noch solo durch Leben geht, oder ob sie ihr Liebesglück nur für sich behält, bleibt offen. Auf die Frage, ob sie ihre Beziehung überhaupt öffentlich teilen würde, erklärte Beatrice Egli gegenüber RTL: „Es hat viel mit dem Partner zu tun. Wenn er in der Öffentlichkeit steht, dann ist es normal. Dann ist man automatisch ein öffentliches Paar. Wenn er aber jemand ist, der das nicht will, dann werde ich das akzeptieren.“

Was ist dran an den Liebesgerüchten zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen?

Auch mit ihren Kollegen wird Beatrice Egli regelmäßig eine Liebelei nachgesagt. Vorallem mit Florian Silbereisen sorgt Beatrice Egli immer wieder für Schlagzeilen. Gemeinsam stehen die Schlagerstars regelmäßig auf der Bühne und machen dabei oftmals einen sehr vertrauten Eindruck. Nach seiner Trennung von Helene Fischer hoffen die Fans auf ein neues Schlager-Traumpaar.

Mit ihren vertrauten Auftritten sorgen Beatrice Egli und Florian Silbereisen immer wieder für Liebesgerüchte. (Archivbild) © Star-Media/Imago

Doch Beatrice Egli als auch Florian Silbereisen dementieren die Gerüchte um eine mögliche Beziehung vehement. Die beiden seien lediglich gute Freunde. Im Gala-Interview betonte die „Verliebt, verlobt, verflixt nochmal“-Interpretin: „Wir teilen uns die Bühne mit Leidenschaft und Freude, aber wirklich nur die Bühne.“

Beatrice Egli hat auch eine Friseur- und Schauspielausbilung

Neben ihrer Leidenschaft zur Musik hat sich Beatrice Egli in ihrer Laufbahn noch andere berufliche Wege offengehalten. Die Echo-Preisträgerin absolvierte eine Ausbildung zur Friseurin. Rund ein Jahr war sie in diesem Beruf tätig. Außerdem schloss sie 2011 auch noch eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel in Hamburg ab.

Ihre Schauspielkünste konnte Beatrice Egli sogar schon im TV zeigen. 2013 war sie in zwei Folgen der RTL-Daily „Unter uns“ zu sehen und spielte dort sich selbst. Außerdem übernahm sie 2018 in „Sturm der Liebe“ eine Gastrolle. Erneut verkörperte sie in drei Folgen sich selbst und wurde als Hochzeitsüberraschung von Christoph Saalfeld, gespielt von Dieter Bach, an den Fürstenhof geholt.