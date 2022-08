Freunde in Sorge: Lisha hat schon 16 Kilo abgenommen

Lisha hat 16 Kilo abgenommen

Influencerin Lisha nahm durch eine strenge Diät und mehr Sport einige Kilos ab. Doch ihre Freunde machen sich nun Sorgen um die Youtuberin.

Die Freunde von Lisha (36) machen sich Sorgen um die Youtuberin - Denn diese hat in den letzten Monaten einige Kilos verloren. Lisha war im „Sommerhaus der Stars“ zusammen mit ihrem Freund und Influencer Lou zu sehen. Die beiden teilen gerne ihr Leben auf Instagram, wobei Lisha rund 500.000 Followern an ihren Diät-Versuchen teilhaben ließ. Dabei war sie mit dem Abnehmen so erfolgreich, dass die Freude bei einigen Freunden in Sorge umschlägt.

Die Influencerin hat ihre gesamte Ernährung umgestellt. Und Lisha macht zu ihrer Diät auch noch einiges an Sport. Anfangs wog die YouTuberin laut eigener Aussage auf Instagram 76 Kilo und ist mittlerweile nur noch bei 60 Kilo – Lisha hat also bereits ganze 16 Kilo abgenommen. Doch wann ist Schluss mit dem Abnehmen? Ihre Freunde machen sich Sorgen um Lisha. So meinte diese auf Instagram: „Jetzt ist auch gut. Wenn Freunde mir sagen, ich werde langsam zu dünn, weiß ich, dass es ernst ist“.

Schönheit oder Gesundheit?

Die TV-Bekanntheit scheint wohl auch selbst in Sorge zu sein, die Realität aus den Augen zu verlieren. Daher hört Lisha nun anscheinend mit dem Abnehmen auf und konzentriert sich stattdessen darauf, ihr Gewicht zu halten. Ihre Optik scheint der Influencerin zwar wichtig zu sein, doch auch die Gesundheit spielt bei ihr mehr und mehr eine Rolle. Erst vor kurzem hat sie über eine Brustverkleinerung gesprochen, da sie an Rückenschmerzen leidet.