„Für Geld verkauft“: Pietro Lombardi wurde von einem seiner besten Freunde verraten

Von: Julia Hanigk

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi erfuhren von der Schwangerschaft, als die Öffentlichkeit noch nichts von der Beziehung wusste. Sie wurden an die Presse verraten, von einem ihrer engsten Vertrauten. Heute wissen sie, wer es war.

Köln - Pietro Lombardi (30) gewann 2011 DSDS, er war damals gerade mal 18 Jahre alt. Über Nacht stand der Musiker plötzlich im Rampenlicht. Klar, dass er den Umgang mit den Medien kennt und beherrscht. So machte er öffentlich, dass er und Laura Maria wieder ein Paar sind – nicht aber die Schwangerschaft. Das erledigte einer seiner engsten Freunde für ihn.

Pietro Lombardis und Laura Maria Rypas Schwangerschaft wurde durch einen Freund verraten

Eigentlich hatten Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi offenbar nicht geplant, die Öffentlichkeit so früh über die Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen. Doch plötzlich kamen Nachfragen der Presse zu einer Schwangerschaft und Paparazzi fotografierten sie beim Baby-Shopping. Zusätzlich erkannten Fans im Hintergrund von einer Instagramstory ein Öl gegen Schwangerschaftsstreifen.

Die Schwangerschaft von Laura Maria Rypa wurde durch einen ihrer engsten Freunde verraten. © Screenshots Insatgram/pietrolombardi und lauramaria.rpa

Die Indizien führten schließlich dazu, dass der DSDS-Juror und die Influencerin die News selbst in die Hand nahmen und die Schwangerschaft öffentlich machten. Für sie war aber nach wie vor klar, dass sie verraten wurden, wie sie in ihrem Podcast „ON - OFF“ bekannt gaben: „Wir haben wirklich allen Engsten das erzählt und dachten, das wird niemals irgendwo rauskommen“. Ihre Strategie, um herauszufinden, wer der Übeltäter war: Sie beschuldigten erst einmal jeden, dem sie die Nachricht überbracht hatten, persönlich.

Laura und Pietro wurden aus dem engsten Freundeskreis verraten

Leider kamen sie dabei nicht zu einem Ergebnis. Allerdings gab das Paar auch zu bedenken, inzwischen zu wissen, wer der Verräter sei: „Am Ende des Tages wissen wir, wer die Info gegeben hat, aus erster Quelle“, so Pietro im Podcast. Die beiden sind entrüstet: „Es war wirklich nicht einfach für uns (...) Wir konnten nichts machen.“ Und weiter: „Uns für Geld zu verkaufen, das ist echt crazy, aber man lernt daraus.“ Laura sieht in dem Verrat trotzdem eine gute Sache: Sie wisse nun, auf welche falschen Freunde sie verzichten könne.

Auch Helene Fischer bei Schwangerschaft verraten Jemand aus Pietros und Lauras Freundeskreis machte es hinter dem Rücken des Pärchens öffentlich, dass die Influencerin schwanger sei. Dieser Verrat passierte kurz zuvor auch Helene Fischer. Dass sie mit Freund Thomas Seitel ein Kind erwartet, wollte sie eigentlich geheim halten. Via Instagram erklärte sie der Öffentlichkeit dann: „Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht.“

Pietro Lombardi äußerte sich kürzlich auch zu einem Streit mit Stefano Zarrella. Er erklärte: „Ja, es ist was passiert, das einfach nicht okay gegenüber mir war. Vor allem, weil wir immer ein Team waren, hätte ich damit nicht gerechnet.“ Verwendete Quellen: Podcast Laura und Pietro - ON OFF/Audio Now, instagram.com/pietrolombardi, /laura.maria.rpa, /helenefischer