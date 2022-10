„Freunde von mir, die waren da“: Olaf der Flipper schließt Dschungelcamp-Teilnahme nicht aus

Teilen

Das kommt wohl etwas überraschend für die Fans. Olaf der Flipper erzählt jetzt in einem Interview, dass er eine Teilnahme im berüchtigten Dschungelcamp nicht ausschließe. (Fotomontage) © RTL/Stefan Menne & IMAGO / Future Image

Das kommt wohl etwas überraschend für die Fans von Olaf der Flipper. Der Schlagerstar erzählt jetzt in einem Interview, dass er eine Teilnahme im berüchtigten Dschungelcamp nicht ausschließe.

Leipzig - Olaf der Flipper (76) feierte im Jahr 2022 mehr als nur einen großen Erfolg. Erst wurde sein Song „Wir sagen danke schön“ zum Fanliebling beim Festival „Rock am Ring“ und das, obwohl Olaf noch nicht einmal selbst anwesend war. Der Song, der vor 13 Jahren veröffentlicht wurde, ist dann zum absoluten Sommerhit mutiert. Er schaffte es unter die Top-30 der deutschen Singlecharts und sein neues Album „Liebe ist“ schoss auf Platz drei der Albumcharts. Auch Auftritte am Ballermann durften da natürlich nicht fehlen.

Es ist also kein Wunder, dass der Sänger sich kaum noch vor Angeboten von Produktionsfirmen retten kann. In einem Interview mit „Meine Schlagerwelt“ diskutiert er jetzt über einen potenziellen Auftritt beim berühmt, berüchtigten Dschungelcamp. Jedoch stehen die Chancen auf eine Teilnahme nicht sehr hoch, denn der Schlagerstar sagt: „Also ich habe gehört, man hat sich interessiert für den Olaf. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich da zwei Wochen ruhig sitze und in diesen Busch reingucke.“ Jedoch muss die Hoffnung noch nicht aufgegeben werden, denn Olaf schließt einen Dschungelcamp-Auftritt nicht ganz aus.

Nach Sommerhit-Erfolg schließt Olaf der Flipper Dschungelcamp-Teilnahme nicht aus

Olafs Freund, Ex-Boxweltmeisters Sven Ottke (55) war 2020 im Dschungelcamp zu sehen. Durch die Teilnahme seines Freunds möchte Olaf seine eigene Beteiligung an der TV-Show noch nicht ganz ausschließen: „Es gibt Freunde von mir, die waren da und haben sich wohlgefühlt. Mein Freund Sven Ottke war Weltklasse da.“ Jedoch fügt er direkt danach hinzu: „Aber ich glaube, für mich ist das nichts. Lassen wir es mal so stehen.“ Allzu viele Hoffnungen können sich die Fans also doch nicht machen, ihren Lieblingsmusiker im Dschungel mitzuverfolgen.