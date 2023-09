„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien wütet gegen Pietros Freundin Laura

Von: Melanie Habeck

Chris Töpperwien wird von seinen Followern für seine ehrliche Art gefeiert. Nun ärgert sich der „Goodbye Deutschland“-Star im Netz über Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa.

Los Angeles – Chris Töpperwien (49) ist dafür bekannt, offen seine Meinung zu sagen. Ob im Rahmen seiner Dschungelcamp-Teilnahme oder auf seinem Instagram-Kanal: Der „Goodbye Deutschland“-Star hält sich nicht zurück, wenn ihn etwas stört. Nun traute der TV-Auswanderer seinen Augen kaum, als er eine Aufnahme von Laura Maria Rypa (27) sah. Im Netz kritisiert er die 27-Jährige für ihre Erziehungsmethoden – und richtet mahnende Worte an ihren Partner Pietro Lombardi (30).

Wegen Tablet: Chris Töpperwien wettert im Netz gegen Pietro Lombardis Freundin

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Reality-TV-Star im Netz über eine prominente Mama ärgert: Kürzlich schoss Chris Töpperwien auch öffentlich gegen Ina Aogo (34). Der selbsternannte „Currywurst-Mann“ störte sich daran, dass die Influencerin ihrem zwei Jahre alten Sohn bereits zum zweiten Mal ein Tablet gekauft hatte.

Um das Thema Technik geht es nun auch in dem neuesten Instagram-Wutausbruch von Chris Töpperwien. Denn auch Laura Maria Rypa teilte im Netz kürzlich einen Clip, in dem sie gemeinsam mit Sohn Leano ein Musikvideo schaut. „Pietro bitte, wenn du das siehst: Tu mir den Gefallen: Sprich mit deiner Freundin! Nimm ihr das Tablet aus der Hand. Spiel mit dem Kind, sing für das Kind. Wenn einer singen kann, dann du“, richtet er einen virtuellen Appell an Pietro Lombardi, dem Verlobten von Laura und Vater von Leano.

Chris Töpperwien ist seit Dezember selbst Vater eines Sohnes

Eine kindgerechte Erziehung liegt Chris Töpperwien offenbar mächtig am Herzen. Ende Dezember wurde der 49-Jährige selbst Vater eines Sohnes. Die Geburt des kleinen Lino hat das Leben des „Goodbye Deutschland“-Stars und seiner Ehefrau Nicole ordentlich auf den Kopf gestellt. „In der Sekunde, in der du deinen Sohn zum ersten Mal in Händen hältst, bleibt die Welt stehen“, fand er damals rührende Worte auf Instagram.

Eine Story von Laura Maria Rypa bringt Chris Töpperwien in Rage. Die Influencerin schaut gemeinsam mit ihrem Sohn ein Video auf einem Tablet. Der „Goodbye Deutschland“-Star richtet daraufhin mahnende Worte an Lauras Partner Pietro Lombardi. © IMAGO / Future Image; lauramaria.rpa/ Instagram/lauramaria.rpa

Obwohl der Nachwuchs das Auswanderer-Paar überglücklich macht, war der kleine Lino eigentlich nicht geplant: In einem Interview verriet Chris Töpperwien, dass er sich eigentlich damit abgefunden hatte, kinderlos zu bleiben. Verwendete Quellen: Instagram/chris.toepperwien