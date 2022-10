Bibisbeautypalace meldet sich zurück: Hochzeitsfoto mit Freundinnen

Bibi Claßen strahlt auf der Hochzeitsfeier ihrer besten Freundin. © Screenshots Instagram/mcm0na

Bibi Claßen hat ein paar schwere Monate hinter sich. Mit ihren Freundinnen feierte sie jetzt jedoch sorgenfrei eine Hochzeit.

Oijen, Niederlande – Fans der Beauty-Bloggerin Bibi Claßen (29) können endlich aufatmen! Monatelang schien die beliebte Influencerin wie vom Erdboden verschluckt. Vorausgegangen war die Bekanntgabe ihrer Trennung von Julian Claßen (29), mit dem die YouTuberin zwei Kinder großzieht. Die Sorge ihrer Fangemeinde war groß, immerhin meldete sich Bibi sonst eigentlich immer in regelmäßigen Abständen auf Social Media bei ihrer Anhängerschaft. Jetzt gab es aber endlich ein Lebenszeichen des Internet-Stars!

Bianca Claßen glücklich als Hochzeitsgast gesichtet

Bibi Claßen besuchte vor einigen Wochen nämlich die Hochzeit ihrer Freundin Mona in den Niederlanden. Die Nagel-Designerin feierte ihre Trauung auf einem idyllischen Anwesen in dem Nachbarstaat und wenn man den Schnappschüssen der Feier Glauben schenken darf, dann hatte Bibi an der Seite ihrer Liebsten eine Menge Spaß! Überglücklich strahlt die Insta-Berühmtheit in die Kamera. Sie trug ein rosa Cocktailkleid und gewellte Haare.

„Meine Girls! Es gibt Menschen, da ahnt man am Anfang noch gar nicht, wie tief sie mal in deinem Herzen sitzen werden“, schreibt Mona unter das Bild, das sie gemeinsam mit Bibi Claßen und weiteren Freundinnen auf ihrer Hochzeit zeigt. Auch für Influencerinnen gilt also: In schweren Zeiten braucht man die Unterstützung echter Freunde! Denn wie ihre Fans nur zu gut wissen, hatte es Bibi in den letzten Monaten alles andere als einfach.

Bibisbeautypalace ist nach der Trennung von Julian endlich wieder glücklich

Nach der Trennung von Julian, mit dem sie die Kids Lio (4) und Emily (2) großzieht, zeigte sich die Bibisbeautypalace-Macherin nur selten in den sozialen Netzwerken. Ihr Ex ist dagegen mehr als häufig mit seiner neuen Freundin Tanja Makaric (25) zu sehen. Julian Claßen nahm nach der Trennung außerdem 25 Kilo ab.

Möglicherweise wird sich Bibis Unsichtbarkeit in der Öffentlichkeit nun bald wieder ändern — die glücklichen Schnappschüsse im Kreise ihrer Freundinnen lassen zumindest darauf schließen, dass Bibi wieder bereit ist, ins Rampenlicht zu treten.