„Freut euch auf viele Überraschungen“: Andrea Berg geht wieder auf Tour – Ticketvorverkauf startet bald

Von: Samantha Matheiowetz

Mit einem Instagram-Post kündigt die Schlager-Ikone Andrea Berg ihre große Arena-Tour für das Jahr 2025 an. Ein Versprechen macht dabei besonders neugierig.

Aspach – Nach der „Mosaik Live“-Tour (2022) können sich die Fans von Andrea Berg (57) drei Jahre später endlich wieder auf eine neue Tour freuen – mit dem Titel „Wir sehen uns!“ Diese Neuigkeiten sowie alle Termine verkündet die Schlagersängerin am 17. Oktober mit einem Clip bei Instagram. Dazu schreibt sie: „Freut Euch schon jetzt auf viele Überraschungen“. Man kann gespannt sein, was sie sich diesmal einfallen lässt.

Andrea Berg will für Überraschungsmomente sorgen

Andrea Bergs letzte Tour war vor allem von der Corona-Pandemie geprägt, die ihr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machte. Mehrfach musste sie die Termine verschieben und ihre Fans vertrösten, bis sie im November 2022 ihre „Mosaik“-Tour endlich beenden konnte.

Jetzt soll es nur noch gute Überraschungen geben! Nachdem Andrea Berg auf der vorherigen Tour mit brandneuen Songs, ausgefallenen Bühnenoutfits und einer großen, bunten Show begeistert hatte, liegt die Messlatte für die „Wir sehen uns!“-Konzerte hoch. 21 Städte will die Schlagerkönigin abklappern und dabei ihre Anhänger vom Hocker hauen.

Was das Warten bis 2025 bestimmt besonders schwer macht, ist Andrea Bergs Versprechen auf viele Überraschungen. Was könnte sie damit meinen? Ein neues Album, Überraschungsgäste oder verrückte Showeinlagen während ihrer Performance? Mehr lässt der Schlagerstar bisher nicht durchsickern.

Andrea Berg erobert 2025 mit einer neuen Tour die Bühnen. © IMAGO / Eibner

Schon in den Startlöchern: So früh startet der Vorverkauf zu Andrea Bergs neuer Tour

Bereits ab dem 20. Oktober, also über ein Jahr vor dem Tour-Start, können im Vorverkauf die ersten Tickets für die „Wir sehen uns!“-Tour ergattert werden. Vollblut-Fans haben über die Anmeldung zum Newsletter auf der Website der Schlager-Ikone schon ab dem 19. Oktober die Gelegenheit dazu. Diese könnten die Andrea Berg auch schon im Dezember 2023 bei der Release-Party ihres Weihnachtsalbums treffen.

Die Anhänger von Andrea Berg teilen ihre Vorfreude in den Kommentaren des Beitrags und fiebern schon jetzt auf die Konzerte im Jahr 2025 hin. Viele Fans verkünden, in welchen Städten sie dabei sein werden – andere bedauern, dass in ihrer Nähe kein Konzert stattfindet. Die Schlagersängerin ist sich sicher: „Wir sehen uns!“. Wer nicht bis 2025 warten will, kann Andrea Berg am 18. November bei der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten sehen. Verwendete Quellen: Instagram/andreabergoffiziell, schlager.de