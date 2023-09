Friedensangebot ausgeschlagen: König Charles wollte Todestag der Queen mit Prinz Harry verbringen

Von: Susanne Kröber

Teilen

Versöhnung vertagt: Ein Besuch bei König Charles auf Balmoral war bei Prinz Harrys straffem Zeitplan nicht drin. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/i Images

Bei seinem letzten Kurzbesuch in Großbritannien durfte Prinz Harry nicht auf Schloss Windsor übernachten, eine Einladung seines Vaters nach Balmoral lehnte er ab. Braucht er jetzt eine neue Anlaufstelle in seiner alten Heimat?

London – Wohin mit Prinz Harry (39)? Diese Frage dürfte sich gerade König Charles III. (74) stellen. Zwar hat Harry nach wie vor mit Meghan Markle (42) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) seinen Lebensmittelpunkt in Kalifornien, immer wieder nimmt der royale Aussteiger aber Termine in Großbritannien wahr, so wie zuletzt anlässlich der WellChild-Awards, die am 7. September in London verliehen wurde – am Vorabend des ersten Todestages von Queen Elizabeth II. (96, † 2022).

„Goldene Gelegenheit verpasst“: Prinz Harry erteilte König Charles eine Abfuhr

Lange war gerätselt worden, wie die britische Königsfamilie den ersten Todestag der Queen verbringen würde. Während Prinz William (41) und Kate Middleton (41) laut Medienberichten in Wales weilten, gedachte König Charles seiner Mutter an dem Ort, an dem sie 2022 ihren letzten Atemzug nahm, auf Balmoral. Wie The Sun jetzt berichtet, soll Charles Prinz Harry mit einer außerordentlichen Geste gezeigt haben, dass er nach den Querelen des letzten Jahres zur Versöhnung bereit ist. Prinz Harrys Abrechnung mit der Royal Family in Form der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und seiner Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“) hat dafür gesorgt, dass es im Bruder-Drama zwischen Prinz William und Prinz Harry aktuell keine Chance auf Aussöhnung gibt.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

König Charles scheint seinem Jüngsten gegenüber milder gestimmt zu sein, weshalb er Harry laut The Sun am Todestag der Queen nach Balmoral in Schottland eingeladen haben soll. Doch Prinz Harry lehnte dankend ab, der Zeitplan sei schlicht zu eng gewesen, da am nächsten Tag bereits die Invictus Games in Düsseldorf starteten. „Für Harry war dies eine goldene Gelegenheit, die er verpasst hat. Er hätte es durchstehen und sie besuchen sollen“, betont Ingrid Seward (75), Autorin und Chefredakteurin des Majesty-Magazins, gegenüber The Sun. Stattdessen huschte Harry am 8. September allein zu einer kurzen Andacht in die St George’s Chapel, wo Queen Elizabeth II. ihre letzte Ruhestätte fand.

Wenn der König einen nach Balmoral einlädt, würden die meisten Menschen alle ihre Reisepläne stornieren. Er [Prinz Harry] hätte die Dinge leicht ein wenig umorganisieren können.

So konnte es erneut nicht zu einer persönlichen Aussprache zwischen König Charles und Prinz Harry kommen. Der hatte eigentlich auf Schloss Windsor übernachten wollen, kassierte aber ebenfalls eine Abfuhr und musste auf ein Hotel ausweichen. Der Grund? Harrys Anfrage kam zu kurzfristig. „Harry muss gewusst haben, dass nicht nur der König, sondern der gesamte Hofstaat für den Sommer nach Balmoral reist, und dass dies der einzige Ort war, an den er gehen konnte“, so Ingrid Seward. Die verwaisten Paläste würden nicht extra für Prinz Harry geöffnet. Sollten die Sussexes also in Zukunft auf Schloss Windsor übernachten wollen, müssten sie das deutlich früher anmelden.

Vielleicht muss König Charles seinem jüngsten Sohn aber auch wieder ein Zuhause in Großbritannien besorgen. Nach Meghans und Harrys Rausschmiss aus Frogmore Cottage haben die Sussexes keine Unterkunft mehr in Harrys alter Heimat. Prinz Harry zählt neben Königin Camilla (76), Prinz William, Prinzessin Anne (73), Prinz Edward (59), Prinz Andrew (63) und Prinzessin Beatrice (35) allerdings nach wie vor zu den sieben Staatsräten („counsellor-of-state“), die den König im Notfall vertreten können, falls er sich im Ausland aufhält oder krank ist. Und die müssen laut Gesetz ein Zuhause in Großbritannien haben.

Eine Zwickmühle für König Charles, der befürchten muss, „dass die Absetzung Harrys als Staatsrat als Akt der Feindseligkeit angesehen würde“, verrät ein Insider laut Sunday Times. Spekulationen, eine Wohnung im Kensington-Palast, wo auch Prinz William und Prinzessin Kate ein Zuhause und ein privates Büro haben, sei eine Option, wurden laut Daily Mail vom Buckingham-Palast bereits dementiert. Genau wie bei Prinz Andrew wird angenommen, dass es nicht zu der Situation kommen wird, in der Harry König Charles vertreten muss. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, thetimes.co.uk, dailymail.co.uk